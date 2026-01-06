James Cameron defendió la película dirigida por su exesposa a pesar de ser considerada por algunos como"la peor de la historia"

La relación entre el director James Cameron y su colega Kathryn Bigelow va mas allá de lo profesional ya que ambos tiene un fuerte pasado personal debido a su matrimonio comprendido en los años 1978 a 1984. Sin embargo, pese al divorcio, han compartido proyectos juntos y demuestran su apoyo mutuo en los proyectos profesionales del otro.

El 2026 llega con todo: Netflix renueva su catálogo con series y peliculas para todos los gustos

En esta ocasión el r ealizador de 'Avatar: Fuego y ceniza' se refirió a la nueva película dirigida por su ex mujer , "Una casa llena de dinamita" de 2025 . Su estrenó marcó el regreso de Bigelow tras ocho años de ausencia desde Detroit. La director representa un fuerte rol en la industria del cine ya que fue la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección .

Una casa llena de dinamita se convirtió en una de las películas más vistas en Netflix del año pasado, refleja con realismo qué ocurriría si un día se lanzara un misil nuclear contra Estados Unidos.

Esta obra se unía a dos éxitos previos e la directora: Vivir al límite (2008), que exploraba la tensión de los artificieros en Irak, y La noche más oscura (2012), el relato de la caza de Osama Bin Laden.

Mientras la crítica especializada ha elogiado su trabajo, sectores del público en redes sociales han llegado a tildarla como "la peor película de la historia". El foco de este descontento es un desenlace que se aleja de los cánones tradicionales de Hollywood, que dejó a muchos espectadores insatisfechos.

Qué dijo el director sobre el film de su ex mujer

James Cameron decidió manifestar su opinión sobre el polémico final de la película y defendió la decisión de su ex mujer y actual colega.

Cameron revela que habló directamente con Bigelow sobre el comentado desenlace y dejó su postura clara, según las declaraciones recogidas en The Hollywood Reporter expresó: "Le dije que defiendo totalmente ese final". Incluso el director sostuvo: "En realidad es el único final posible. No llegas al final del cuento clásico 'La dama o el tigre' y sabes qué hay detrás de cada puerta".

Para el director, el debate sobre si el final es satisfactorio o no carece de sentido frente al mensaje de fondo que Bigelow intenta transmitir sobre la amenaza atómica. "La única forma de ganar es no jugar".