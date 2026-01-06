6 de enero de 2026 - 12:31

En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Es uno de los estrenos fuertes del 2026 en la plataforma de streaming.

La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

estrenos de cine: como es la pelicula homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los oscar

Estrenos de cine: cómo es la película homenaje a la nouvelle vague que es favorita de los Oscar

Por Redacción Espectáculos
los simpson hace un homenaje a su doblaje latino: cuando se podra ver la temporada 37 en disney+

"Los Simpson" hace un homenaje a su doblaje latino: cuándo se podrá ver la temporada 37 en Disney+

Por Redacción Espectáculos

“Oppenheimer”, el ambicioso drama biográfico dirigido por Christopher Nolan, llega a Netflix. en una de las películas más influyentes y comentadas de los últimos tiempos. Se estrenó en 2023 y durá 3 horas. Si bien ya se podía ver en HBO Max, ahora se suma a la N roja.

Cillian Murphy en "Oppenheimer"
Cillian Murphy en
Cillian Murphy en "Oppenheimer"

En la última edición de los Premios Oscar, obtuvo siete estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan, Mejor Actor para Cillian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr.. Además, fue distinguida por Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora Original.

De qué trata "Oppenheimer"

La historia se centra en la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y fue clave en el desarrollo de la primera bomba atómica. A través de una narrativa intensa y fragmentada, la película explora no solo el avance científico, sino también los dilemas éticos, las consecuencias personales y el peso histórico de una creación que cambió al mundo para siempre.

Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Doblado - (Universal Studios) - HD

El relato también se adentra en los años posteriores al conflicto bélico, cuando "Oppenheimer" quedó en el centro de la polémica durante la Guerra Fría, enfrentando acusaciones por supuestos vínculos comunistas y su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno.

Cuándo se estrena "Oppenheimer" en Netflix

"Oppenheimer" estará disponible en Netflix a partir del 7 de enero de 2026, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la plataforma para comenzar el año.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La serie que destronó a Stranger Things en Netflix.

Con 8 episodios: el thriller que destronó a Stranger Things de lo más visto en Netflix

Por Redacción Espectáculos
el circo rodas vuelve a mendoza y promete humor, magia y tecnologia: donde comprar las entradas

El Circo Rodas vuelve a Mendoza y promete humor, magia y tecnología: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Roly Serrano mantiene un romance con una joven 44 años menor que él.

Quién es la novia 44 años menor de Roly Serrano: se conocieron trabajando en Córdoba

Por Agustín Zamora
lanzaron la venta de entradas para el show de tan bionica en el frank romero day

Lanzaron la venta de entradas para el show de Tan Biónica en el Frank Romero Day

Por Rocío Sileci