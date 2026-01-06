En Netflix: la película que arrasó con todos los premios y tiene a Cillian Murphy

Es uno de los estrenos fuertes del 2026 en la plataforma de streaming.

La película ganadora del Oscar con Cillian Murphy que está en Netflix.

“Oppenheimer”, el ambicioso drama biográfico dirigido por Christopher Nolan, llega a Netflix. en una de las películas más influyentes y comentadas de los últimos tiempos. Se estrenó en 2023 y durá 3 horas. Si bien ya se podía ver en HBO Max, ahora se suma a la N roja.

Cillian Murphy en "Oppenheimer" Cillian Murphy en "Oppenheimer" En la última edición de los Premios Oscar, obtuvo siete estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Christopher Nolan, Mejor Actor para Cillian Murphy y Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr.. Además, fue distinguida por Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora Original.

De qué trata "Oppenheimer" La historia se centra en la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y fue clave en el desarrollo de la primera bomba atómica. A través de una narrativa intensa y fragmentada, la película explora no solo el avance científico, sino también los dilemas éticos, las consecuencias personales y el peso histórico de una creación que cambió al mundo para siempre.

Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Doblado - (Universal Studios) - HD El relato también se adentra en los años posteriores al conflicto bélico, cuando "Oppenheimer" quedó en el centro de la polémica durante la Guerra Fría, enfrentando acusaciones por supuestos vínculos comunistas y su oposición al desarrollo de la bomba de hidrógeno.