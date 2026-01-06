La Comedia Municipal se prepara para retomar sus funciones en el teatro Quintanilla

"La oposición de Marte" continuará sus representaciones la próxima semana, en el teatro ubicado en la Plaza Independencia. Dónde comprar las entradas.

El Teatro Municipal Julio Quintanilla se prepara para continuar con la temporada de una de las obras más singulares del teatro mendocino. Durante enero, en la sala ubicada en la Plaza Independencia se podrá ver “La oposición de Marte”, una obra que cruza ciencia ficción, memoria y thriller existencial, con una impronta tan oscura como provocadora, y que resultó ganadora de la Comedia Municipal 2025.

Las funciones se realizarán los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de enero, siempre a las 21.30, consolidando una programación que apuesta por el teatro contemporáneo. Las entradas tienen un valor general de $10.000, con una promoción especial de dos entradas por $16.000, en Entradaweb.com.ar.

Ambientada en una Mendoza de los años noventa atravesada por un clima ciberpunk y posapocalíptico, la obra propone un universo donde la tecnología, el derrumbe social y los secretos del pasado conviven en tensión permanente. “La oposición de Marte” cuenta una historia de venganza y silencios definitivos, de personas que se llevan las palabras a la tumba y de verdades que, cuando finalmente emergen, lo hacen con un poder devastador. La pregunta que atraviesa el relato es tan simple como inquietante: ¿qué hacer después de descubrir que el mundo que habitás es una mentira?

image La puesta está dirigida por Alejandro Conte, con texto de Mau Funes, y se apoya en un elenco integrado por Franca Amato, Anton Deputat Slukich, Franco Crosta, Agustín Díaz y Clara Furlán de Paz, quienes encarnan personajes marcados por la desconfianza, la violencia latente y la necesidad urgente de redención.

La producción y asistencia de dirección están a cargo de Lourdes Aybar, mientras que el diseño lumínico, clave para construir la atmósfera fragmentada y nocturna del relato, es de Denis Arnaez. La escenografía fue diseñada por Susana Rivarola y el vestuario, a cargo de Melisa Lara y Licia Kuhne, refuerza la identidad de ese mundo. La música original de Nicolás Diez completa el universo de la obra.