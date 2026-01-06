6 de enero de 2026 - 16:21

La Comedia Municipal se prepara para retomar sus funciones en el teatro Quintanilla

"La oposición de Marte" continuará sus representaciones la próxima semana, en el teatro ubicado en la Plaza Independencia. Dónde comprar las entradas.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Teatro Municipal Julio Quintanilla se prepara para continuar con la temporada de una de las obras más singulares del teatro mendocino. Durante enero, en la sala ubicada en la Plaza Independencia se podrá ver “La oposición de Marte”, una obra que cruza ciencia ficción, memoria y thriller existencial, con una impronta tan oscura como provocadora, y que resultó ganadora de la Comedia Municipal 2025.

Leé además

flamenco y pasion en el teatro mendoza: el estudio virgen del rocio presenta su muestra anual

Flamenco y pasión en el teatro Mendoza: el estudio Virgen del Rocío presenta su muestra anual

Por Redacción Espectáculos
ernesto suarez: el teatro es una cosa comun, no intelectual: apunta al cuerpo

Ernesto Suárez: "El teatro es una cosa común, no intelectual: apunta al cuerpo"

Por Ariel Búmbalo

Las funciones se realizarán los días 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de enero, siempre a las 21.30, consolidando una programación que apuesta por el teatro contemporáneo. Las entradas tienen un valor general de $10.000, con una promoción especial de dos entradas por $16.000, en Entradaweb.com.ar.

Ambientada en una Mendoza de los años noventa atravesada por un clima ciberpunk y posapocalíptico, la obra propone un universo donde la tecnología, el derrumbe social y los secretos del pasado conviven en tensión permanente. “La oposición de Marte” cuenta una historia de venganza y silencios definitivos, de personas que se llevan las palabras a la tumba y de verdades que, cuando finalmente emergen, lo hacen con un poder devastador. La pregunta que atraviesa el relato es tan simple como inquietante: ¿qué hacer después de descubrir que el mundo que habitás es una mentira?

image

La puesta está dirigida por Alejandro Conte, con texto de Mau Funes, y se apoya en un elenco integrado por Franca Amato, Anton Deputat Slukich, Franco Crosta, Agustín Díaz y Clara Furlán de Paz, quienes encarnan personajes marcados por la desconfianza, la violencia latente y la necesidad urgente de redención.

La producción y asistencia de dirección están a cargo de Lourdes Aybar, mientras que el diseño lumínico, clave para construir la atmósfera fragmentada y nocturna del relato, es de Denis Arnaez. La escenografía fue diseñada por Susana Rivarola y el vestuario, a cargo de Melisa Lara y Licia Kuhne, refuerza la identidad de ese mundo. La música original de Nicolás Diez completa el universo de la obra.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El elenco de Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche: una obra de teatro que abre las heridas del pasado.

El teatro mendocino en 2025: entre la resistencia y la reinvención

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, en una de las funciones de estreno de La empleada, película que protagonizan.

Cine y teatro para disfrutar el fin de semana, por Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
tan bionica vuelve al teatro griego frank romero day: cuando sera el show y como sacar las entradas

Tan Biónica vuelve al Teatro Griego Frank Romero Day: cuándo será el show y cómo sacar las entradas

Por Rocío Sileci
ANDREA GARROTE.  La crisis de una profesora es el pretexto para reflexionar sobre el poder y la educación.

Pundonor: una clase magistral sobre el poder, el cuerpo y la risa

Por Ariel Búmbalo