Maxi López habló con Flor de la V y le pidió perdón tras la polémica por sus declaraciones en streaming

El exfutbolista se comunicó con la conductora luego de que sus declaracione en Olga se viralizaron y fueron repudiadas.

Flor de la V decidió calmar una polémica que se desató luego de un comentario de Maxi López en streaming por el que fue señalado como transfóbico. El exfutbolista, participante de MasterChef, mencionó a la conductora al responder una consigna informal y la definió como “el hombre que besaría”, expresión que generó rechazo inmediato dentro y fuera del estudio de Olga.

Lejos de mostrarse afectada o de responder desde el enojo, Flor de la V eligió una postura reflexiva. Al comienzo de su programa Los Profesionales de siempre, se refirió al tema y dejó en claro su mirada personal sobre lo ocurrido. “Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención”, expresó, marcando distancia de las interpretaciones más duras.

Sin embargo, la conductora valoró que el comentario no haya pasado inadvertido y que haya generado debate. “Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención”, señaló, al destacar un cambio cultural que, según su mirada, ya se encuentra instalado en la sociedad. Para Flor, la reacción colectiva funciona como un límite claro frente a expresiones que antes podían naturalizarse.

En ese sentido, buscó relativizar la responsabilidad personal de López y apuntó a un contexto mediático que amplificó el episodio. "No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso… lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no", sostuvo, con tono medido.

Flor de la V también aprovechó el espacio para agradecer el respaldo que recibió en redes sociales y para poner el foco en una problemática más profunda. “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”, afirmó, al diferenciar su situación personal de la de otras personas trans que enfrentan realidades mucho más complejas.