Juan José Campanella estrena en el cine la película de "Parque Lezama": cuándo llegará a Netflix

Hace un tiempo, Juan José Campanella confesaba que había perdido el entusiasmo por seguir haciendo cine . Las dificultades para conseguir financiamiento y la caída sostenida de público en las salas a nivel mundial lo habían llevado a replantearse su futuro profesional, una situación llamativa tratándose del último realizador argentino en obtener un Oscar por " El secreto de sus ojos".

En los últimos años, su actividad se concentró mucho más en los Estados Unidos que en la Argentina. Sin embargo, ese desequilibrio empezará a modificarse a partir del estreno de " Parque Lezama ", previsto para el próximo jueves en las salas y para el 6 de marzo en Netflix . La película adapta la obra teatral del mismo nombre y marca el reencuentro de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco , a quienes ya había dirigido en el escenario.

Instalado actualmente en Nueva York y soportando temperaturas extremas, el director combina su agenda entre nuevos proyectos y compromisos profesionales. Desde su departamento en Manhattan, se tomó un tiempo para conversar no solo sobre "Parque Lezama", sino también sobre la serie animada de Mafalda, su vínculo con Netflix y los desafíos estructurales que atraviesa hoy el cine argentino. La charla la realizó con diario Clarín.

-Estoy haciendo el cuarto de los cinco capítulos que tengo esta temporada, así que viene bastante bien. Nos estamos concentrando en menos directores, pero que conozcan realmente el programa, no solo para eficientizar, porque cada vez que hay que cambiar, cuando queremos cambiar algo, o ir por una dirección distinta para mantener el programa fresco, es mejor los que ya conocen lo que se hizo. Trabajamos todos con mucha confianza. La verdad que es muy lindo, es muy buen ambiente de trabajo.

-Juan, ¿cuántas funciones hiciste de “Parque Lezama” en total?

-Armé una base de datos de teatro desde el 2010 hasta ahora. Te digo una cosa: es la obra que más espectadores tuvo después de "Toc Toc", desde el 2010 hasta ahora. Y si le agrego las 100 funciones de España, tuvo 1.170 funciones, y la vio un total de 383.188 espectadores.

image

-¿Y en qué función te dijiste “voy a hacer una película”?

-Cuando faltaban dos semanas para terminar las funciones para siempre. La cosa fue así. Estábamos terminando ya, era muy agotador para Beto (Brandoni) también seguir con la obra, y dije “yo la quiero ver desde cerca”, porque no la había visto nunca desde cerca. La veía desde los palcos del primer piso del Liceo (donde estrenó) o desde la última fila del Politeama. “Me siento en la fila 5 a verla con el público, a verla bien de cerca”. Y descubrí el primer plano de la obra, que no había visto nunca. Y dije, “un momento, el cine tiene mucho para aportarle a esto”, porque realmente tienen una profundidad las caras de los dos… Y además hay otro factor, que es que en la obra de teatro uno mira al que habla, los ojos se te van al que habla. Tenés que estar muy pendiente, ser una persona de teatro para ver qué piensa el otro, para mirar al que no habla. Y en el cine yo puedo controlar a quién miran. Miran al que yo quiero. Y a veces lo que transmiten con la mirada, lo que transmiten al escuchar, tanto Beto como Eduardo (Blanco), es fuertísimo. Y la verdad es que son dos factores que hacen que la película tenga una dimensión emocional mucho más fuerte que la obra de teatro.

-Pero no hay aperturas en cuanto a ver flashbacks, ni nada por el estilo.

-No. Es en el Parque Lezama. Transcurre en 120 metros cuadrados, te diría.

-A lo mejor uno podía pensar o suponer que al trasladar la obra de teatro al cine, a lo mejor se abría un poco. No te digo con flashbacks, pero con situaciones que no pasan justamente en el Parque, como en el edificio donde estaba viviendo el personaje de Eduardo. ¿Por qué decidiste hacer la obra tal como estaba?

-Mirá, vos sabés que la obra está basada en una obra americana, "I'm Not Rappaport", de Herb Gardner, de la cual se hizo una película ya, dirigida por el autor. Y creo que él tomó esas decisiones en su película, que son las que uno hubiera pensado. Hay escenas en el departamento, en el edificio, hay escenas en la carnicería, cuando él arma la revolución… Y pierde, pierde, pierde (menea la cabeza). Me parece que quedó mucho más potente ver a los actores contándolo y ver cómo lo cuentan, porque lo que importa no es tanto lo que les pasa, sino cómo lo viven. No es claustrofóbica en absoluto, porque son 120 metros, pero en el fondo en el Parque tenés un kilómetro de cada lado. Y la verdad que me dio la oportunidad de realizar un desafío grande: los primeros 50 minutos de la película se va haciendo de noche, frente a nuestros ojos, y no te das cuenta. Y no sabés lo difícil que fue eso. El director de fotografía, Miguel Pérez, uno de los mejores coloristas de Europa, yo lo conozco desde que hizo el color de "El secreto de sus ojos", fue colorista de Almodóvar, de Amenábar, un genio. Buscamos referencias, y no las encontramos. Te digo más, fue más difícil que la escena del estadio de Huracán en "El secreto de sus ojos". Teníamos que filmar la escena entera, y la dividimos en tres bloques de ocho minutos, entre las cinco y las seis, entre las seis y las siete y entre las siete y las ocho. Así que teníamos básicamente una puesta de cámara por día. Se filmó a lo largo de dos semanas esa escena.

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

-Claro, porque aparte no tiene efectos.

-No hay ningún efecto en toda la película. Me gusta mucho que es un poco contracultural, en un momento en que todas las películas tienen cada vez más efectos, cada vez más CGI, cada vez más espectacularidad. Hacer algo que era solo actores y guion me encantó como desafío.

-¿Qué tal la relación con Netflix?

-Excelente, excelente. La verdad es que Netflix medio que se está convirtiendo en mi casa también, porque ahora están dando "El hombre de tu vida", "Vientos de agua" la dan en todas las Américas. La relación es excelente, tanto con Paco Ramos, que lo que me gusta es que te dice sí o no rápido. Él vino a ver la obra de teatro, yo le había dicho que quería hacer la película, y desde la vereda me llamó a la salida: “Hagamos la película”, me dijo. Pero también en "Mafalda" estamos teniendo una relación que podría ser más complicada, porque es un programa que ha tenido su etapa de desarrollo, de creación, y la verdad que la relación es excelente, los comentarios son muy atinados, siempre con mucho respeto, la verdad es que estoy muy contento.

-¿Se estrena en el 2027?

-Sí. Yo creo que con los 10 capítulos no llegamos para el 2026.

-¿Y cómo venís con la animación?

-Hay un capítulo casi terminado, ya estamos con material del segundo capítulo. Pero venimos bien con el cronograma. Hubo una demora en pruebas de animación hasta que encontramos los personajes que respetaban a Quino y que se podían animar. Casi todos los guiones están escritos.

image

-¿Y las voces?

-Chochísimo, chochísimo. Yo sé que es el desafío más grande, sé que fue el problema más grande también de las versiones anteriores. Todo el mundo está esperando las voces. Hicimos una búsqueda, escuché más de 900 pruebas, hay una concepción errónea. Todos empezamos pensando que cada uno tiene su propia voz de Mafalda, y la verdad es que nadie tiene la voz de Mafalda, porque cuando vos lo leías, lo leías con tu voz en tu cabeza, nadie lo leía haciendo una voz. Y en el proceso de audición, de pruebas, cuando apareció, dijimos es ésta. Yo no quería una voz de Minnie para Mafalda, me la imaginaba con una voz un poquito ronquita, pero además muy buena actriz, que manejara muchísimo la ironía, el sarcasmo, la vitalidad. Y la verdad es que escuchamos muchísimas voces. Como en "Metegol", no quería que me dijeran el nombre ni me mostraran la foto de la persona a la que escuchaba en audio. Y por ese motivo tampoco te voy a decir el nombre de quién la dobla ahora. Y los actores lo saben y están de acuerdo.

-¿Vos decís que nadie se va a enterar de quién pone la voz de Mafalda hasta que no estrene en Netflix?

-Exacto, ésa es la idea.

-Bueno, con “Metegol” no pasó eso.

-No, porque en "Metegol" eran personajes que inventaban, o sea, que iban a ver por primera vez.

-¿Así que todas las voces son argentinas, o hay algún actor de afuera?

-Son todas argentinas, y no va a haber español neutro, va a ser "Mafalda". Es argentina.