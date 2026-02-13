San Valentín 2026: cinco series y películas románticas recién estrenadas en Netflix para ver

El fin de semana largo de San Valentín y Carnaval es la excusa perfecta para maratonear historias de amor . En lo que va de 2026, Netflix no perdió el tiempo y ya sumó varios títulos románticos con películas y series que van desde la comedia ligera hasta el drama más emocional.

Estas son cinco producciones, además de "Bridgerton", estrenadas este año que son grandes opciones para una cita en casa o simplemente para maratonear en soledad este fin de semana largo.

Es una serie mexicana de comedia romántica, de 8 capítulos, centrada en Graciela y Mateo. Ambos son ejecutivos oficinistas que compiten por la dirección de la empresa Sofintim, pero su rivalidad profesional se complica tras una noche de pasión , explorando el equilibrio entre el poder y el deseo.

El popular reality de citas regresó en febrero con su décima temporada. La premisa sigue intacta: solteros que se enamoran sin verse cara a cara y deciden comprometerse antes de conocerse físicamente. Aunque no es ficción, se convirtió en uno de los fenómenos románticos más fuertes de la plataforma y una opción perfecta para maratonear en pareja o con amigos.

Embed - Amor de Oficina | Rituales de Año Nuevo con Mateo | Netflix

Netflix estrenó esta serie juvenil el 22 de enero. Tiene ocho capítulos y combina romance con drama y deporte. La trama sigue a jóvenes patinadores artísticos que deben equilibrar competencia y relaciones personales , con química y tensión amorosa en el centro del relato.

Embed - Finding Her Edge | Official Trailer | Netflix

4. People We Meet on Vacation

Esta comedia romántica está basada en la novela superventas de Emily Henry y llegó a Netflix el 9 de enero de 2026. La historia, que dura casi dos horas, sigue a dos mejores amigos que se reencuentran tras años de viajes compartidos, explorando si su amistad puede convertirse en algo más profundo.

Embed - People We Meet On Vacation | Official Trailer | Netflix

5. ¿Cómo se traduce este amor?

Es una miniserie coreana de comedia romántica protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung. La trama, que tiene 12 capítulos, narra el romance entre una superestrella y su intérprete personal, explorando las barreras del idioma y las emociones, escrita por las hermanas Hong.

Embed - ¿Cómo se traduce este amor? | Tráiler oficial | Netflix

Netflix suma clásicos de romance

Además de las nuevas producciones, Netflix incorporó este mes dos sagas clásicas de romance. La comedia protagonizada por Renée Zellweger con “El Diario de Bridget Jones” que sigue a una mujer en sus 30 aterrorizada de la soltería. Además, llega la trilogía completa de “50 Sombras de Grey” el clásico de películas eróticas de 2010 entre una estudiante Anastasia Steel y un empresario atormentado Christian Grey.