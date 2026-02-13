13 de febrero de 2026 - 13:12

La película coreana inspirada en un clásico de Adam Sandler que lidera en Netflix

La protagonista pierde la memoria todos los días. Sin embargo, algo empieza a cambiar cuando conoce a su nuevo compañero de clases.

La nueva película de Netflix que se parece a Como si fuera la primera vez

La nueva película de Netflix que se parece a "Como si fuera la primera vez"

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Una historia romántica asiática que con ecos de “Como si fuera la primera vez” (2004) llegó a Netflix. La película se posiciona entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming. En plena víspera de San Valentín pisa los 8 millones de reproducciones.

"Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche", la nueva película de Netflix.

"Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche", la nueva película de Netflix.

De qué trata la película coreana de Netflix

La sinopsis oficial de Netflix indica que la historia gira en torno a una chica que despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

A pesar de padecer amnesia anterógrada, Han Seo Yun no borra del todo a Kim Jae Won de su vida. Aunque los recuerdos compartidos se desvanecen de su memoria cada día, ella continúa dibujándolo, como si una parte emocional resistiera al olvido.

Embed - Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Lejos de promesas eternas y grandes gestos, el film propone una visión más realista del amor: intenso mientras dura, transformador incluso cuando cambia. La memoria, la despedida y el valor del presente son los ejes centrales de una narración que apuesta más por los silencios y las miradas que por los golpes de efecto.

"Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche" no está basada en hechos reales. La película es una adaptación de la novela "Konya, Sekai kara kono Koi ga Kietemo", escrita por Misaki Ichijo y publicada el 22 de febrero de 2020.

La conexión con "Como si fuera la primera vez" es inevitable. En la comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, la historia gira en torno a una mujer que pierde la memoria cada día y a un hombre que decide enamorarla una y otra vez, reinventando estrategias para no desaparecer de su vida.

Embed - Como si fuera la primera vez Trailer

Reparto de "Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche"

El elenco está encabezado por Shunsuke Michieda como Tru Kamiya y Riko Fukumoto. Sus interpretaciones sostienen el corazón emocional del relato, con actuaciones sutiles que transmiten fragilidad, ternura e intensidad sin caer en exageraciones.

