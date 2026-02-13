La película coreana inspirada en un clásico de Adam Sandler que lidera en Netflix

La protagonista pierde la memoria todos los días. Sin embargo, algo empieza a cambiar cuando conoce a su nuevo compañero de clases.

La nueva película de Netflix que se parece a "Como si fuera la primera vez"

Una historia romántica asiática que con ecos de “Como si fuera la primera vez” (2004) llegó a Netflix. La película se posiciona entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming. En plena víspera de San Valentín pisa los 8 millones de reproducciones.

“Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche” es un film de romance de origen coreano que, a diferencia de las comedias románticas tradicionales, trae una propuesta que combina nostalgia, ternura y una mirada reflexiva sobre las relaciones que dejan huella aun cuando no están destinadas a durar.

La sinopsis oficial de Netflix indica que la historia gira en torno a una chica que despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

A pesar de padecer amnesia anterógrada, Han Seo Yun no borra del todo a Kim Jae Won de su vida. Aunque los recuerdos compartidos se desvanecen de su memoria cada día, ella continúa dibujándolo, como si una parte emocional resistiera al olvido.

Embed - Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche | TRÁILER OFICIAL | Netflix Lejos de promesas eternas y grandes gestos, el film propone una visión más realista del amor: intenso mientras dura, transformador incluso cuando cambia. La memoria, la despedida y el valor del presente son los ejes centrales de una narración que apuesta más por los silencios y las miradas que por los golpes de efecto.