Cosquín Rock 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

Cosquín Rock 2026 está cada vez más cerca y promete convertirse en una edición histórica. Con las sierras cordobesas como telón de fondo, el vuelve a desplegar una grilla diversa que cruza generaciones y estilos: del rock más crudo al pop, el trap y el blues. festival
Y para quienes eligen vivirlo desde casa sin perderse ni un solo pogo, hay buenas noticias: la transmisión vuelve a ser masiva y multiplataforma.
Cómo ver el Cosquín Rock 2026 en vivo
Un año más, la alianza #CosquínRockEnDisneyPlus dice presente. El festival podrá verse en exclusiva a través de Disney+ durante el
sábado 14 y el domingo 15 de febrero.
La cobertura será total desde el Aeródromo de Santa María de Punilla e incluirá:
Shows en vivo desde los escenarios principales.
Entrevistas exclusivas con los artistas.
Repeticiones on demand: si te perdiste algo, el contenido quedará disponible hasta el 16 de marzo.
Grilla completa: artistas y horarios por día
Día 1
Escenario Norte
14:30 — Kill Flora
15:20 — Eruca Sativa
16:30 — El Zar
17:50 — Turf
19:30 — Dillom
21:20 — Babasónicos
23:20 — Lali
00:40 — Caligaris
Escenario Sur
14:30 — Fantasmagoría
15:20 — La Mississippi
16:30 — Emi
17:50 — Cruzando el Charco
19:40 — Ciro y Los Persas
21:40 — La Vela Puerca
23:20 — Las Pelotas
00:40 — Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros
Escenario Boomerang
19:20 — Estelares
20:40 — Abel Pintos
21:50 — La Franela
23:10 — Coti
La Casita del Blues
21:25 — Los Espíritus
22:30 — Piti Fernández
image
Día 2
Escenario Norte
16:30 — Gauchito Club
17:50 — Bándalos Chinos
19:10 — Fito Páez
20:55 — Airbag
23:00 — Ysy A
00:20 — Caras Extrañas
Escenario Sur
15:10 — Kapanga
16:25 — Pappo x Juanse
17:45 — El Plan de la Mariposa
19:40 — Divididos
21:30 — Trueno
23:10 — Guasones
00:50 — Louta
Escenario Montaña
18:30 — Silvestre y La Naranja
20:20 — Morat
22:20 — Las Pastillas del Abuelo
00:00 — Peces Raros
02:00 — Franky Wah
Escenario Paraguay
18:20 — Devendra Banhart
20:30 — Marky Ramone
21:35 — David Ellefson