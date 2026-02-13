13 de febrero de 2026 - 13:49

Cosquín Rock 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

El Cosquín Rock se realizará este sábado 14 y domingo 15 de febrero. El lineup y dónde se puede seguir por internet.

El Cosquín Rock 2026 está cada vez más cerca y promete convertirse en una edición histórica. Con las sierras cordobesas como telón de fondo, el festival vuelve a desplegar una grilla diversa que cruza generaciones y estilos: del rock más crudo al pop, el trap y el blues.

Y para quienes eligen vivirlo desde casa sin perderse ni un solo pogo, hay buenas noticias: la transmisión vuelve a ser masiva y multiplataforma.

Cómo ver el Cosquín Rock 2026 en vivo

Un año más, la alianza #CosquínRockEnDisneyPlus dice presente. El festival podrá verse en exclusiva a través de Disney+ durante el sábado 14 y el domingo 15 de febrero.

La cobertura será total desde el Aeródromo de Santa María de Punilla e incluirá:

Shows en vivo desde los escenarios principales.

Entrevistas exclusivas con los artistas.

Repeticiones on demand: si te perdiste algo, el contenido quedará disponible hasta el 16 de marzo.

Grilla completa: artistas y horarios por día

Día 1

Escenario Norte

14:30 — Kill Flora

15:20 — Eruca Sativa

16:30 — El Zar

17:50 — Turf

19:30 — Dillom

21:20 — Babasónicos

23:20 — Lali

00:40 — Caligaris

Escenario Sur

14:30 — Fantasmagoría

15:20 — La Mississippi

16:30 — Emi

17:50 — Cruzando el Charco

19:40 — Ciro y Los Persas

21:40 — La Vela Puerca

23:20 — Las Pelotas

00:40 — Viejas Locas / Jóvenes Pordioseros

Escenario Boomerang

19:20 — Estelares

20:40 — Abel Pintos

21:50 — La Franela

23:10 — Coti

La Casita del Blues

21:25 — Los Espíritus

22:30 — Piti Fernández

Día 2

Escenario Norte

16:30 — Gauchito Club

17:50 — Bándalos Chinos

19:10 — Fito Páez

20:55 — Airbag

23:00 — Ysy A

00:20 — Caras Extrañas

Escenario Sur

15:10 — Kapanga

16:25 — Pappo x Juanse

17:45 — El Plan de la Mariposa

19:40 — Divididos

21:30 — Trueno

23:10 — Guasones

00:50 — Louta

Escenario Montaña

18:30 — Silvestre y La Naranja

20:20 — Morat

22:20 — Las Pastillas del Abuelo

00:00 — Peces Raros

02:00 — Franky Wah

Escenario Paraguay

18:20 — Devendra Banhart

20:30 — Marky Ramone

21:35 — David Ellefson

