Cosquín Rock 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

El Cosquín Rock se realizará este sábado 14 y domingo 15 de febrero. El lineup y dónde se puede seguir por internet.

El Cosquín Rock 2026 está cada vez más cerca y promete convertirse en una edición histórica. Con las sierras cordobesas como telón de fondo, el festival vuelve a desplegar una grilla diversa que cruza generaciones y estilos: del rock más crudo al pop, el trap y el blues.

Y para quienes eligen vivirlo desde casa sin perderse ni un solo pogo, hay buenas noticias: la transmisión vuelve a ser masiva y multiplataforma.

Cómo ver el Cosquín Rock 2026 en vivo Un año más, la alianza #CosquínRockEnDisneyPlus dice presente. El festival podrá verse en exclusiva a través de Disney+ durante el sábado 14 y el domingo 15 de febrero.

La cobertura será total desde el Aeródromo de Santa María de Punilla e incluirá:

Shows en vivo desde los escenarios principales.