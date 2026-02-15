Murió Ricardo "Cacho" Cristofani, histórico productor y empresario teatral

El productor y empresario teatral desarrolló una trayectoria de más de seis décadas y trabajó junto a grandes figuras del espectáculo argentino.

El mundo del espectáculo argentino despide con profundo pesar a Ricardo Héctor Cristofani, conocido artísticamente como Cacho Cristofani. Fue un productor, empresario teatral y manager que durante más de seis décadas sostuvo una labor ininterrumpida al frente de producciones teatrales y musicales.

Nacido el 3 de febrero de 1936, desarrolló una extensa trayectoria que trascendió las fronteras del país, llevando sus espectáculos a naciones limítrofes y consolidando su nombre como sinónimo de teatro comercial y de revista. Fue un impulsor incansable de proyectos populares y acompañó la carrera de cientos de artistas.

A lo largo de los años trabajó junto a figuras emblemáticas como Niní Marshall, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, Roberto Goyeneche y Horacio Guarany, entre muchas otras personalidades que marcaron la escena nacional.

Entre sus producciones más recordadas figuran títulos como Doña Flor y sus dos maridos, Strass, Volvió la revista, Tabaco y ron y El musiquero loco, además de una extensa lista de espectáculos teatrales, musicales, circenses y de café concert que convocaron a públicos diversos.

En su rol de empresario fue propietario del Teatro Concert, reafirmando su compromiso con la producción y difusión de propuestas pensadas para acercar el teatro a todo tipo de espectadores.

Con su partida, el ambiente artístico pierde a uno de sus grandes impulsores, un hombre que dedicó su vida a sostener el brillo de los escenarios y a acompañar a generaciones de artistas. Colegas, familiares y amigos lo despiden con afecto, reconociendo el legado que deja en la cultura popular argentina.