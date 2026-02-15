15 de febrero de 2026 - 20:13

Murió Ricardo "Cacho" Cristofani, histórico productor y empresario teatral

El productor y empresario teatral desarrolló una trayectoria de más de seis décadas y trabajó junto a grandes figuras del espectáculo argentino.

Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani.&nbsp;

Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani. 

Foto:

Asociación Argentina de Actores y Actrices
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El mundo del espectáculo argentino despide con profundo pesar a Ricardo Héctor Cristofani, conocido artísticamente como Cacho Cristofani. Fue un productor, empresario teatral y manager que durante más de seis décadas sostuvo una labor ininterrumpida al frente de producciones teatrales y musicales.

Leé además

Beto Casella fue duramente criticado por realizar comentarios homofóbicos a un bailarín durante su programa. 

Fuerte repudio a los comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella contra un bailarín del Colón

Por Redacción Espectáculos
lo mejor del teatro independiente mendocino fue reconocido en los premios arnol

Lo mejor del teatro independiente mendocino fue reconocido en los premios Arnol

Por Redacción Espectáculos

Nacido el 3 de febrero de 1936, desarrolló una extensa trayectoria que trascendió las fronteras del país, llevando sus espectáculos a naciones limítrofes y consolidando su nombre como sinónimo de teatro comercial y de revista. Fue un impulsor incansable de proyectos populares y acompañó la carrera de cientos de artistas.

A lo largo de los años trabajó junto a figuras emblemáticas como Niní Marshall, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Moria Casán, Roberto Goyeneche y Horacio Guarany, entre muchas otras personalidades que marcaron la escena nacional.

Entre sus producciones más recordadas figuran títulos como Doña Flor y sus dos maridos, Strass, Volvió la revista, Tabaco y ron y El musiquero loco, además de una extensa lista de espectáculos teatrales, musicales, circenses y de café concert que convocaron a públicos diversos.

En su rol de empresario fue propietario del Teatro Concert, reafirmando su compromiso con la producción y difusión de propuestas pensadas para acercar el teatro a todo tipo de espectadores.

Con su partida, el ambiente artístico pierde a uno de sus grandes impulsores, un hombre que dedicó su vida a sostener el brillo de los escenarios y a acompañar a generaciones de artistas. Colegas, familiares y amigos lo despiden con afecto, reconociendo el legado que deja en la cultura popular argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

teatro en el parque general san martin: daniel quiroga presentara un show de stand up gratis

Teatro en el Parque General San Martín: Daniel Quiroga presentará un show de stand up gratis

Por Redacción Espectáculos
Con 9 capítulos en Netflix: la serie turca basada en una novela ganadora del Nobel que es furor en el mundo

Con 9 capítulos en Netflix: la serie turca basada en una novela ganadora del Nobel que es furor en el mundo

Por Redacción Espectáculos
La Mona hizo dos pausas en pleno show por el calor extremo en Forja.

"Me quedo sin aire": La Mona Jiménez pausó su show en Córdoba ante el calor sofocante

Por Redacción Espectáculos
juan jose campanella estrena en el cine la pelicula de parque lezama: cuando llegara a netflix

Juan José Campanella estrena en el cine la película de "Parque Lezama": cuándo llegará a Netflix

Por Redacción Espectáculos