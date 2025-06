Ramiro Navarro en Aconcagua Radio: Hace cine con inteligencia artificial y revoluciona la industria

Además del ahorro, Navarro plantea una democratización del acceso a producciones de alto nivel. “Muchos creadores van a poder hacer películas mil veces más grandes de lo que un presupuesto habitual permitía”, señala. Pero, como todo cambio profundo, también genera resistencias. “La primera pregunta que surge es: ¿cuántos puestos de trabajo estás eliminando con esto?”, reconoce.

Sin embargo, Navarro tiene una mirada optimista y basada en datos históricos: “En cualquier revolución tecnológica, duplicás o triplicás los puestos de trabajo respecto a la tecnología anterior. Acá aparecen nuevas formas de producir, de crear, de trabajar”.

Pero la velocidad del cambio es vertiginosa. “En otros momentos, la transferencia de tecnología tardaba años. Hoy hablamos de semanas o meses. Lo que antes hacías con un equipo de 200 personas, ahora lo hacés con cinco o seis”, explica. Por eso, considera inevitable que sindicatos y legislaciones deban adaptarse rápidamente.

Aun así, no pierde de vista la ética. “Nosotros como empresa tenemos una ley de moral y ética. Tratamos de incluir a la mayor cantidad de gente en cada decisión. No me olvido de dónde vengo, ni quiero dejar de hacerlo. No quiero transformarme en una fotocopiadora industrial”.

Navarro cree que, paradójicamente, el valor humano cobrará más protagonismo en este nuevo paradigma. “Vamos a llegar a un nivel de tal grado de fotocopia, con tecnología accesible y de alta calidad a bajo costo, que lo diferencial será la mano humana. Va a ser extremadamente valioso contar con un equipo artístico de primer nivel”, afirma.

El productor también se refirió al impacto de la IA en otras áreas, como el trabajo de los locutores. “Podés entrenar tu voz y estar mil veces al mismo tiempo ofreciendo tu servicio. No te saca trabajo, lo amplifica. El que pierde acá es el estudio de grabación, no el locutor. Es una herramienta más”, asegura.

La revolución está en marcha. Ramiro Navarro, desde Mendoza y con la mirada puesta en el mundo, está convencido de que se trata de una oportunidad para evolucionar. “Siempre trato de pensar las cosas de uno o dos años para adelante. Esto recién empieza. Estamos haciendo camino al andar”, concluye.

