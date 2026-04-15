15 de abril de 2026 - 15:10

El truco de la cuchara en la ventana: cómo reducir la humedad en casa de forma casera y económica

Colocar un cubierto de acero inoxidable en el marco ayuda a capturar la condensación antes de que afecte las paredes y provoque problemas respiratorios.

El truco de la cuchara en la ventana: cómo hacerlo y para qué sirve.

El truco de la cuchara en la ventana: cómo hacerlo y para qué sirve.

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Por Sofía Serelli

La humedad en las ventanas es un problema frecuente cuando la temperatura interior supera a la exterior

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La humedad en las ventanas es un problema frecuente cuando la temperatura interior supera a la exterior. Además del mal olor, este fenómeno puede derivar en la aparición de moho, afectando seriamente la salud de los habitantes. Existe un método sencillo, conocido como el truco de la cuchara, que ayuda a mitigar este inconveniente utilizando elementos básicos.

Cómo hacer el truco de la cuchara para evitar humedad en el hogar

El funcionamiento de este método se basa en una lógica física simple: el aire húmedo, al entrar en contacto con la superficie fría del metal, se convierte en gotas de agua y permanece sobre el cubierto en lugar de esparcirse por el vidrio o los marcos. Los especialistas sugieren utilizar preferentemente una cuchara de acero inoxidable y colocarla en la parte interna del marco o en los espacios entre cristales dobles.

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Prevención del moho y mantenimiento diario

Para que este truco sea realmente efectivo, es fundamental mantener una rutina de limpieza constante. Debido a que el objetivo es que el agua se concentre en el metal, es necesario secar la cuchara y el área circundante con un paño de algodón o un trozo de algodón todos los días. Si el agua se deja estancar, se corre el riesgo de fomentar justamente lo que se quiere evitar: la proliferación de moho y bacterias.

La acumulación de humedad no debe tomarse a la ligera. Según laEuropean Lung Foundation, vivir o dormir en ambientes con estas condiciones puede desencadenar cuadros de asma, tos persistente, rinitis y dificultades para respirar. Además, las partículas de moho inhaladas pueden provocar infecciones en el pecho y potenciar la presencia de ácaros, lo que agrava las reacciones alérgicas en personas sensibles.

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Más allá del uso del metal, se recomienda:

  • Aprovechar la luz solar para "calentar" las aberturas.
  • Abrir las ventanas cuando el sol les da de frente ayuda a reducir la condensación acumulada durante la noche.
  • Colocar paños de algodón que absorban el exceso de líquido en las esquinas más críticas.

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