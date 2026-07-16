16 de julio de 2026 - 11:25

Los arquitectos coinciden: el color de techo que hace que una habitación parezca más alta sin hacer reformas

Los arquitectos explican cómo el color del techo puede cambiar la percepción del espacio sin obras.

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Por Ignacio Alvarado

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Muchas personas concentran toda la atención en las paredes, los muebles o la decoración.

Pero el techo también influye en cómo el cerebro interpreta las proporciones de un espacio.

Con un pequeño cambio de pintura, una habitación puede transmitir una sensación completamente distinta.

Qué color recomiendan los arquitectos para el techo

Los especialistas coinciden en que los blancos cálidos y los tonos muy claros con un leve matiz marfil o crema son los que mejor generan sensación de amplitud.

Al reflejar una mayor cantidad de luz natural y artificial, hacen que el límite superior del ambiente parezca más lejano.

Ese efecto visual ayuda a que la habitación resulte más abierta y luminosa.

Por el contrario, los colores muy oscuros absorben parte de la luz y acercan visualmente el techo al piso.

No siempre es un error.

En espacios muy altos pueden aportar mayor calidez.

Pero en habitaciones pequeñas suelen producir el efecto contrario.

El color no trabaja solo

La percepción del espacio también depende de otros elementos.

Los arquitectos recomiendan acompañar el techo claro con:

  • cortinas instaladas cerca del cielorraso;
  • muebles de líneas simples;
  • buena iluminación vertical;
  • paredes en tonos neutros.

La combinación de estos recursos potencia la sensación de altura sin necesidad de realizar reformas.

La luz cambia completamente el resultado

La iluminación tiene un papel fundamental.

Si el techo recibe luz uniforme, el efecto óptico aumenta considerablemente.

Por eso muchos diseñadores prefieren luminarias indirectas o artefactos que distribuyen la luz de forma pareja.

Un techo claro mal iluminado pierde gran parte de su efecto.

Un cambio sencillo que transforma cualquier ambiente

Modificar el color del techo suele ser una de las intervenciones más económicas dentro del hogar y, al mismo tiempo, una de las que generan mayor impacto visual. Los arquitectos recuerdan que muchas veces no hace falta derribar paredes para que una habitación parezca diferente: basta con aprovechar cómo nuestro cerebro interpreta la luz, las proporciones y los colores.

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