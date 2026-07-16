Los científicos explican por qué muchas personas se despiertan unos minutos antes de que suene la alarma

Abrís los ojos, mirás el reloj y faltan apenas cinco minutos para que suene la alarma . Aunque parezca una casualidad, los científicos explican que este fenómeno está relacionado con el funcionamiento del cerebro y del reloj biológico interno. En la mayoría de los casos, no tiene nada de misterioso.

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A muchas personas les ocurre con frecuencia.

Incluso aseguran que pueden despertarse antes de una reunión importante, un viaje o un examen sin necesidad de escuchar el despertador.

La explicación está mucho más cerca de la biología que de la intuición.

Los científicos explican que el organismo funciona siguiendo un sistema conocido como ritmo circadiano , un reloj biológico de aproximadamente 24 horas que regula procesos como el sueño, la temperatura corporal y la liberación de hormonas.

Cuando una persona mantiene horarios relativamente estables para acostarse y levantarse, el cerebro aprende ese patrón.

Varias horas antes del despertar comienza a aumentar lentamente la producción de hormonas como el cortisol, que prepara al organismo para pasar del descanso a la vigilia.

Ese proceso ocurre de manera gradual.

Por eso muchas personas abren los ojos de forma espontánea pocos minutos antes de que suene la alarma.

La rutina hace que el reloj interno sea más preciso

Cuanto más constantes son los horarios de descanso, mayor precisión desarrolla el reloj biológico.

Por el contrario, quienes cambian constantemente sus horarios suelen depender mucho más del despertador.

También influye la expectativa.

Cuando al día siguiente existe un compromiso importante, el cerebro incrementa el estado de alerta y puede favorecer un despertar anticipado.

No significa que la persona haya dormido menos.

Simplemente comenzó antes el proceso natural de activación.

Despertar antes no siempre indica un problema

Los especialistas aclaran que despertarse unos minutos antes de la alarma no suele representar un trastorno del sueño.

De hecho, muchas veces refleja un funcionamiento saludable del sistema circadiano.

Solo cuando los despertares se producen varias horas antes de lo previsto y generan cansancio durante el día conviene consultar con un profesional.

El reloj biológico trabaja incluso mientras dormimos

Los científicos recuerdan que el cerebro continúa regulando múltiples funciones durante toda la noche. Despertarse antes de que suene la alarma demuestra hasta qué punto el reloj biológico puede aprender nuestras rutinas y prepararnos para comenzar el día incluso antes de que intervenga cualquier dispositivo.