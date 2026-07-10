Un cambio al caminar podría cambiar por completo la salud del cerebro en adultos mayores, según expertos

Un cambio en a velocidad al caminar podría ofrecer pistas sobre la salud del cerebro durante el envejecimiento. Un estudio realizado con más de 4.000 adultos mayores encontró que quienes mantienen una marcha significativamente más rápida que la de sus pares presentan un riesgo considerablemente menor de desarrollar deterioro cognitivo.

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Los investigadores aclaran que los resultados muestran una asociación y no demuestran que caminar más rápido prevenga la demencia. Sin embargo, los hallazgos refuerzan la estrecha relación entre la movilidad física y la salud cerebral.

El estudio evaluó a más de 4.000 personas de 80 años o más que participaron durante varios años en investigaciones sobre envejecimiento y longevidad.

Entre el 6% y el 10% de los participantes fueron clasificados como "supermotores" , un grupo caracterizado por caminar a una velocidad muy superior a la esperada para personas de su misma edad y sexo.

Según los investigadores, estos adultos mayores mantenían una velocidad de marcha comparable a la de personas aproximadamente tres décadas más jóvenes.

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Qué descubrió la investigación

Los resultados mostraron que los supermotores tenían aproximadamente la mitad del riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en comparación con quienes caminaban a un ritmo habitual.

Además, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue que estos participantes conservaban un mejor funcionamiento cognitivo incluso cuando presentaban cambios cerebrales relacionados con la demencia similares a los observados en otros adultos mayores.

Esto sugiere que podrían existir mecanismos de resiliencia cerebral capaces de proteger la función cognitiva pese a la presencia de alteraciones asociadas al envejecimiento.

Los expertos destacan que el valor reside en sostener una conducta saludable durante largos períodos. WEB

¿Caminar rápido previene la demencia?

Los autores insisten en que la investigación fue de carácter observacional.

Esto significa que el estudio no demuestra una relación de causa y efecto entre caminar más rápido y reducir el riesgo de demencia.

También es posible que otros factores influyan tanto en la velocidad de marcha como en la salud cerebral, entre ellos:

La salud cardiovascular.

La condición física.

La fuerza muscular.

Factores genéticos.

El estilo de vida.

Por ello, serán necesarios nuevos estudios para comprender mejor esta relación.

La importancia de mantenerse físicamente activo

Más allá de la velocidad al caminar, los especialistas destacan que la actividad física regular continúa siendo una de las estrategias con mayor respaldo científico para favorecer un envejecimiento saludable.

Caminar constituye una de las opciones más accesibles porque no requiere equipamiento especial y puede adaptarse a las posibilidades de cada persona.

Además, puede combinarse con otras actividades que contribuyen a preservar la movilidad.

Cómo cuidar la movilidad en la vejez

Los investigadores recomiendan centrar los esfuerzos en mantener una buena condición física mediante hábitos saludables como:

Caminar de forma regular.

Realizar ejercicios de fortalecimiento muscular.

Practicar actividades que mejoren el equilibrio.

Cuidar la salud cardiovascular.

Mantener un estilo de vida físicamente activo.

Según los especialistas, la velocidad de marcha debe considerarse principalmente como un indicador del estado general de salud y no como un tratamiento en sí mismo.

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Cuánta actividad física recomiendan los especialistas

Las principales guías internacionales de actividad física aconsejan que los adultos realicen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, como caminar a paso ligero.

Cumplir con estas recomendaciones no solo favorece la salud cardiovascular y muscular, sino que también puede aportar beneficios para la función cerebral y contribuir a un envejecimiento más saludable.

Un indicador que podría ayudar a comprender mejor el envejecimiento cerebral

La investigación aporta nueva evidencia sobre la estrecha relación entre la movilidad y la salud cognitiva en adultos mayores.