Las cáscaras de pomelo no las tires, son un tesoro para tu casa: 5 ideas para reciclarlas sin gastar de más

Después de consumir la pulpa o el jugo , muchas personas descartan automáticamente la cáscara del pomelo. Sin embargo, esta parte de la fruta es un tesoro que concentra buena parte de sus aceites esenciales, responsables de su característico perfume y de varias propiedades que pueden aprovecharse tanto en la cocina como en distintas tareas del hogar.

Las almohadas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: las 4 ideas útiles que le dan valor

Por Redacción Por Las Redes

Si tenés una esponja rota o vieja no la tires, es un tesoro para la limpieza y cuidado diario de tu ropa

Antes de reutilizarla, es importante lavar bien la cáscara para eliminar restos de suciedad o sustancias presentes en su superficie. A partir de allí, puede utilizarse de diferentes maneras sin necesidad de materiales especiales.

El intenso aroma cítrico del pomelo ayuda a perfumar distintos espacios de la casa sin recurrir a productos comerciales.

Una opción consiste en hervir las cáscaras durante algunos minutos para que el vapor libere sus aceites esenciales. También pueden dejarse secar y colocarse dentro de pequeñas bolsas de tela para aromatizar placares, cajones o ambientes cerrados.

2. Preparar un limpiador casero

Las cáscaras también pueden utilizarse para elaborar un limpiador doméstico gracias a sus aceites naturales.

Solo hay que colocarlas dentro de un frasco con vinagre blanco y dejarlas reposar durante varios días. Luego se filtra el líquido obtenido y puede emplearse para limpiar distintas superficies del hogar, aportando además un aroma fresco.

3. Elaborar cáscaras confitadas

Otra alternativa consiste en transformarlas en un dulce casero ideal para acompañar postres o disfrutar como snack.

Para disminuir el amargor, se hierven varias veces en agua limpia y luego se cocinan con agua y azúcar hasta obtener una textura tierna y brillante.

4. Dar sabor a infusiones

Las cáscaras secas pueden incorporarse a distintas infusiones para aportar un aroma cítrico.

Combinan especialmente bien con ingredientes como jengibre, canela o menta. Para este uso se recomienda emplear cáscaras previamente lavadas y, si es posible, provenientes de frutas sin tratamientos químicos.

5. Incorporarlas al compost

Si no se utilizan en la cocina, las cáscaras pueden convertirse en materia orgánica para el compost.

Cortarlas en trozos pequeños acelera su descomposición y contribuye a enriquecer el suelo con residuos vegetales que luego pueden aprovecharse en plantas y jardines.