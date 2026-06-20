20 de junio de 2026 - 18:12

Expertos revelan que una vitamina clave podría ayudar a conservar la salud del cerebro en adultos mayores

Los resultados aportan nueva evidencia sobre el papel que la alimentación puede desempeñar en la salud cerebral a medida que avanzan los años.

Un especialista reveló los cinco ejercicios para activar las neuronas.

Un especialista reveló los cinco ejercicios para activar las neuronas.

Foto:

Por Redacción Por Las Redes

Mantener niveles adecuados de vitamina C en el organismo podría estar relacionado con una mejor conservación de la salud cerebral en adultos mayores. Así lo indica una investigación realizada por expertos en Japón que encontró una asociación entre concentraciones más elevadas de esta vitamina en sangre y una mayor preservación de áreas vinculadas con la memoria y las funciones cognitivas.

Leé además

Los huevos pueden acompañarse de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y otras fuentes de nutrientes.

Este es el lugar de la heladera para que los huevos conserven su frescura y sabor, según expertos

Por Redacción Por Las Redes
Frente a la inseguridad, padres y madres mendocinos hablan con sus hijos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro.

La sobreprotección de los padres podría afectar la salud emocional de los adolescentes, según expertos

Por Redacción Por Las Redes
HUYNU52FXNCLHNVSHYP7YN4WJM.jpg?quality=75&smart=true&auth=ffd98929ec56fe1ec0cebc30817b473dda757788887a4b3fb0a263040918a824&width=980&height=640

Qué descubrieron los investigadores

El estudio fue publicado en la revista científica PLOS ONE y analizó a 2.044 personas residentes en la ciudad japonesa de Hirosaki. Los participantes formaban parte de una investigación más amplia destinada a evaluar factores relacionados con el riesgo de demencia y enfermedades cardiovasculares.

Vitamina

La edad promedio de los voluntarios era de 69 años y el 61 % correspondía a mujeres. Para obtener resultados precisos, los investigadores midieron directamente los niveles de vitamina C mediante análisis de sangre y realizaron resonancias magnéticas destinadas a evaluar el volumen de materia gris y materia blanca en el cerebro.

Tras analizar los datos, observaron que quienes presentaban niveles más bajos de vitamina C tendían a mostrar una menor cantidad de tejido cerebral y conexiones estructurales más débiles entre determinadas regiones del cerebro.

El poder de las vitaminas

La red cerebral relacionada con la memoria

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo fue la evaluación de la denominada Red de Modo Predeterminado o DMN, por sus siglas en inglés. Esta red cerebral participa en procesos fundamentales relacionados con la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas. Los especialistas explican que suele verse afectada en enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos.

“Nuestro estudio demuestra que las personas mayores con niveles más altos de vitamina C en sangre suelen tener una estructura cerebral (materia gris) mejor conservada y conexiones más sólidas dentro de la red por defecto (DMN), una red cerebral fundamental que interviene en la memoria y la función cognitiva”, explicó Tomohiro Shintaku, profesor adjunto del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hirosaki. Según los investigadores, alteraciones en esta red se han observado previamente en pacientes con enfermedades como el Alzheimer y algunos cuadros de depresión.

Un hallazgo que sorprendió a los especialistas

Los autores destacaron que estudios anteriores habían sugerido una relación entre dietas ricas en vitamina C y un menor riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, esta investigación aportó una diferencia importante. “Aunque se sabe que las dietas ricas en vitamina C reducen el riesgo de deterioro cognitivo, nuestro estudio es el primero en demostrar una relación directa entre los niveles reales de vitamina C en el plasma sanguíneo y la conectividad estructural de la DMN”, señaló Shintaku.

Naranjas incomprables: en qué otros alimentos encontrar vitamina C

La medición directa mediante análisis sanguíneos permitió obtener resultados más precisos que aquellos basados únicamente en cuestionarios alimentarios o estimaciones sobre el consumo de nutrientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

expertos analizaron los tatuajes de los futbolistas argentinos y detectaron un patron inusual en todos ellos

Expertos analizaron los tatuajes de los futbolistas argentinos y detectaron un patrón inusual en todos ellos

Por Redacción Por Las Redes
En la mayoría de los casos, el cáncer de riñón no presenta síntomas evidentes en sus etapas iniciales y suele ser detectado de manera incidental. Imagen ilustrativa / Web

El cáncer que ya anticipan que aumentará 50% en 20 años en Argentina: ¿por qué avanza en silencio?

Nueva mirada de la ciencia: investigaciones recientes sugieren que los lácteos enteros no presentan riesgo cardiovascular.

Lácteos enteros: el descubrimiento que desafía el mito de su riesgo cardiovascular

La televisión en modo de espera, consolas, equipos de sonido y computadoras siguen utilizando energía incluso cuando no están en uso.

Los expertos coindicen: cuál debería ser el tamaño de tu televisor, según el espacio que ocupe en tu living