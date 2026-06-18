Este es el lugar de la heladera para que los huevos conserven su frescura y sabor, según expertos

Los huevos forman parte de los alimentos básicos en la mayoría de los hogares y suelen estar presentes en numerosas preparaciones diarias. Sin embargo, una mala conservación puede acelerar su deterioro, afectar su frescura e incluso modificar su sabor y textura.

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La ubicación más adecuada para conservar los huevos es un estante interno de la heladera , preferentemente en la zona central. Allí la temperatura permanece más estable que en la puerta, donde las aperturas constantes generan cambios térmicos que pueden afectar la calidad del producto.

La posición recomendada favorece que la yema permanezca centrada y ayuda a preservar mejor la estructura interna del huevo.

Muchas personas consideran que lavar los huevos antes de almacenarlos es una medida de higiene . Sin embargo, esta práctica puede resultar contraproducente. La cáscara posee una película natural protectora que actúa como barrera frente a microorganismos y contaminantes externos.

Cuando se elimina esa capa mediante el lavado, aumenta el riesgo de que bacterias ingresen a través de los poros de la cáscara. Si presentan suciedad visible, lo más conveniente es limpiarlos justo antes de utilizarlos en una preparación.

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Cómo comprobar si un huevo sigue fresco

Existen métodos caseros que permiten verificar el estado de los huevos de manera rápida y sencilla.

La prueba del agua

Colocar el huevo dentro de un recipiente con agua. Si se hunde y permanece acostado en el fondo, se encuentra fresco. Si se mantiene de pie o flota, significa que ha perdido frescura y podría no ser apto para el consumo.

Revisar el olor

Al romper el huevo, cualquier olor fuerte o desagradable indica que debe desecharse inmediatamente.

Observar su aspecto

Los huevos frescos presentan una clara consistente y una yema firme y bien definida. Cuando la clara se vuelve demasiado líquida o la yema pierde estructura, es señal de envejecimiento.

Conservar los huevos en una zona estable de la heladera y aplicar estas recomendaciones permite mantener su calidad durante más tiempo y reducir el riesgo de desperdicio de alimentos.