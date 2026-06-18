El arroz viejo no lo tires, es un tesoro para la alacena de tu casa: por qué lo recomiendan los expertos

La humedad suele convertirse en un problema frecuente dentro de las alacenas de la cocina , especialmente en aquellos muebles cerrados donde la circulación de aire resulta limitada. Para enfrentar esta situación existe un método casero sencillo que utiliza restos de arroz , que casi siempre está disponible en cualquier hogar .

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La eficacia de este truco se basa en una característica natural del arroz . Este alimento posee propiedades higroscópicas, lo que significa que puede captar pequeñas cantidades de humedad presentes en el aire. Cuando se coloca dentro de una servilleta de papel o de tela fina, se crea una bolsita que permite el paso de la humedad mientras evita que los granos queden dispersos dentro de la alacena.

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Además de facilitar la absorción de humedad, la servilleta permite retirar y reemplazar el arroz de manera rápida y limpia cuando sea necesario.

La clave está en qué contexto incorporar el tipo de arroz en una alimentación equilibrada.

El arroz puede contribuir a disminuir el exceso de humedad que suele concentrarse en rincones poco ventilados. Esto resulta especialmente útil cuando se perciben señales como sensación de encierro o ambiente cargado.

Contribuye a prevenir malos olores

La humedad favorece la aparición de olores desagradables dentro de los muebles de cocina. Al reducirla, también disminuyen las condiciones que permiten la formación de estos aromas persistentes.

Es una alternativa económica

Este método no requiere productos específicos ni inversiones adicionales. Basta con utilizar una pequeña cantidad de arroz seco y una servilleta limpia para ponerlo en práctica.

Paso a paso para preparar la bolsita de arroz

Implementar este truco lleva apenas unos minutos:

Colocar un puñado de arroz seco en una servilleta de papel o tela fina.

Cerrar la servilleta formando una pequeña bolsa.

Atarla si se desea una mayor seguridad.

Ubicarla en una esquina de la alacena, cajón o estante donde se detecte humedad.

Reemplazar el arroz cuando la servilleta presente signos de humedad o después de varias semanas de uso. DLA - 2026-05-17T095721.505 Este es el secreto para elaborar un delicioso arroz blanco.

Recomendaciones para mantener la alacena en mejores condiciones

Aunque el arroz puede ayudar a controlar la humedad ambiental, también conviene adoptar algunas medidas complementarias para conservar los muebles de cocina en buen estado: