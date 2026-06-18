Las pelotas de fútbol pinchadas no las tires, tenés un tesoro: 6 ideas creativas para reutilizarlas dentro y fuera del hogar

Las pelotas de fútbol suelen acompañar años de partidos, entrenamientos y tardes de juego hasta que finalmente se pinchan o se desgastan. Sin embargo, antes de enviarlas a la basura, los especialistas en reciclaje y reutilización creativa destacan que pueden transformarse en objetos funcionales para el hogar e incluso en piezas llamativas de decoración .

No tires los viejos portarretratos, tenés un tesoro: 6 ideas creativas para decorar y organizar tu hogar

Los paraguas rotos no los tires, tenés un tesoro: 6 formas sorprendentes de transformarlos en objetos útiles

Su forma esférica, su resistencia y el diseño característico que las distingue permiten desarrollar proyectos que combinan practicidad y estética. Lo que parece un objeto terminado puede tener una segunda vida mucho más útil de lo que imaginamos.

Una de las ideas más populares consiste en cortar la pelota por la mitad y utilizar una de las partes como maceta.

Las suculentas y plantas colgantes suelen adaptarse perfectamente a este formato.

La estructura puede emplearse para guardar vendas, medias deportivas, muñequeras o accesorios de entrenamiento.

Es una solución práctica para habitaciones juveniles o espacios deportivos.

3. Cucha para pájaros

Con algunos cortes y una cuerda resistente, una pelota vieja puede transformarse en un refugio decorativo para aves pequeñas.

Es una alternativa económica para patios y jardines.

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4. Cuenco para llaves

La mitad inferior de una pelota funciona como recipiente para dejar llaves, monedas o pequeños objetos en la entrada de la casa.

5. Lámpara de decoración

Algunos aficionados al bricolaje utilizan las piezas de cuero sintético para revestir pantallas de lámparas y crear diseños originales.

6. Adorno temático para quinchos

Las pelotas antiguas suelen convertirse en objetos decorativos ideales para espacios relacionados con el deporte.

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Mucho más que una pelota vieja

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de cumplir su función original.

Las pelotas de fútbol son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede transformar algo roto en una pieza útil para el hogar o la decoración.

Porque a veces los mejores proyectos nacen precisamente de aquello que parecía destinado a desaparecer.