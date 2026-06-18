18 de junio de 2026 - 12:00

Las pelotas de fútbol pinchadas no las tires, tenés un tesoro: 6 ideas creativas para reutilizarlas dentro y fuera del hogar

Transformar pelotas de fútbol usadas en objetos funcionales y decorativos para el hogar es una práctica de reciclaje que fomenta la creatividad y el ahorro.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

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Su forma esférica, su resistencia y el diseño característico que las distingue permiten desarrollar proyectos que combinan practicidad y estética. Lo que parece un objeto terminado puede tener una segunda vida mucho más útil de lo que imaginamos.

1. Macetas colgantes para balcones

Una de las ideas más populares consiste en cortar la pelota por la mitad y utilizar una de las partes como maceta.

Las suculentas y plantas colgantes suelen adaptarse perfectamente a este formato.

2. Organizador para elementos deportivos

La estructura puede emplearse para guardar vendas, medias deportivas, muñequeras o accesorios de entrenamiento.

Es una solución práctica para habitaciones juveniles o espacios deportivos.

3. Cucha para pájaros

Con algunos cortes y una cuerda resistente, una pelota vieja puede transformarse en un refugio decorativo para aves pequeñas.

Es una alternativa económica para patios y jardines.

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4. Cuenco para llaves

La mitad inferior de una pelota funciona como recipiente para dejar llaves, monedas o pequeños objetos en la entrada de la casa.

5. Lámpara de decoración

Algunos aficionados al bricolaje utilizan las piezas de cuero sintético para revestir pantallas de lámparas y crear diseños originales.

6. Adorno temático para quinchos

Las pelotas antiguas suelen convertirse en objetos decorativos ideales para espacios relacionados con el deporte.

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Mucho más que una pelota vieja

El auge del reciclaje demuestra que muchos objetos cotidianos todavía tienen valor después de cumplir su función original.

Las pelotas de fútbol son un ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede transformar algo roto en una pieza útil para el hogar o la decoración.

Porque a veces los mejores proyectos nacen precisamente de aquello que parecía destinado a desaparecer.

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