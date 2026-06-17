El arroz ya no se prepara con agua: la receta lleva 3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel y un buen caldo casero

Un truco que utiliza un reconocido cocinero está cambiando la forma de preparar arroz blanco. La receta lleva pocos ingredientes.

La receta logra un arroz más perfumado, con una textura agradable y un sabor mucho más profundo.

Durante años, el arroz blanco se cocinó de la misma manera en miles de hogares: agua, sal y poco más. Sin embargo, algunos chefs sostienen que existe una forma muy simple de conseguir un resultado mucho más sabroso sin complicar la receta ni gastar más dinero. El cambio parece pequeño, pero modifica por completo el aroma y el sabor final.

Lo curioso es que los ingredientes necesarios suelen estar en cualquier cocina. Apenas unos dientes de ajo, un par de hojas de laurel y un caldo bien preparado pueden convertir una guarnición cotidiana en un plato con más personalidad. La técnica lleva pocos minutos y cada vez suma más seguidores entre quienes buscan darle un toque diferente a sus comidas.

receta de arroz El cambio no está en el grano, sino en el líquido que lo acompaña. WEB El ingrediente que transforma por completo el sabor del arroz blanco El secreto que muchos cocineros recomiendan consiste en reemplazar el agua por caldo casero durante la cocción. Aunque puede parecer un detalle menor, el arroz absorbe gran parte del líquido con el que se cocina, por lo que cada grano incorpora los sabores presentes en ese caldo.

El reconocido chef español Juanjo López, propietario del restaurante La Tasquita de Enfrente, en Madrid, ha señalado que una combinación de caldo, ajo y laurel puede elevar notablemente el resultado final. Según esta idea, el arroz deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en una preparación mucho más aromática.

La diferencia se percibe desde los primeros minutos de cocción. Mientras el agua solo hidrata el grano, un caldo aporta matices adicionales que enriquecen la receta. El aroma que desprenden el ajo dorado y las hojas de laurel también contribuye a crear una experiencia distinta.

el grano, que enriquecen la receta. El que desprenden el ajo dorado y las hojas de laurel también contribuye a crear una experiencia distinta. Otra ventaja es que no se necesitan ingredientes sofisticados. Un caldo de verduras preparado en casa, uno de pollo o incluso uno de pescado puede cumplir perfectamente la función. Lo importante es que tenga buen sabor y una preparación equilibrada. receta de arroz La técnica es sencilla, económica y lleva pocos minutos. WEB Cómo preparar arroz blanco con ajo, laurel y caldo casero La receta es sencilla y lleva pocos minutos. La clave está en respetar algunos pasos para que los sabores se integren correctamente.

Ingredientes 300 gramos de arroz blanco.

600 mililitros de caldo casero caliente.

caliente. 3 dientes de ajo.

2 hojas de laurel.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal a gusto. Paso a paso El primer paso consiste en pelar los dientes de ajo y calentarlos suavemente en una olla con aceite de oliva. No se busca que se quemen, sino que liberen su aroma. Una vez logrado ese punto, se incorporan las hojas de laurel. Después se agrega el arroz y se mezcla durante aproximadamente un minuto para que los granos se impregnen de los sabores. Este paso suele marcar una diferencia importante porque ayuda a distribuir los aromas desde el comienzo de la preparación. A continuación, se vierte el caldo caliente y se ajusta la cantidad de sal si fuera necesario. El arroz debe cocinarse a fuego medio durante unos 18 minutos o según las indicaciones del fabricante. Cuando el líquido se absorba por completo, se apaga el fuego y se deja reposar la preparación durante cinco minutos con la tapa colocada. Antes de servir, se retiran los dientes de ajo y las hojas de laurel. El resultado suele ser un arroz más perfumado, con una textura agradable y un sabor mucho más profundo que el obtenido mediante la cocción tradicional con agua. receta de arroz WEB Cambiar el agua por caldo puede parecer un detalle insignificante, pero tiene un impacto notable en el resultado final del arroz blanco como receta básica.