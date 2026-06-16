La cocina argentina de los años 90 tuvo una identidad muy clara en muchas casas de clase media: platos rendidores, ingredientes accesibles, preparaciones repetidas y recetas que pasaban de madres a hijos sin demasiada precisión escrita. No es un ranking estadístico ni una lista única para todo el país.
Es una fotografía cultural de comidas que fueron muy comunes en hogares urbanos y familiares, especialmente en semanas de colegio, trabajo, clubes y almuerzos de domingo.
Los platos de todos los días
En la semana, la prioridad era resolver rápido y alimentar a varios. Por eso aparecían comidas simples, con carne, pollo, arroz, fideos, papa o verduras de estación.
20 comidas que cocinaban las madres de clase media en la década de 1990 (4)
- Milanesas con puré: de carne o pollo, fritas o al horno.
- Fideos con tuco: la salsa podía estirarse para dos comidas.
- Arroz con pollo: económico, rendidor y fácil de recalentar.
- Tortilla de papas: con cebolla o sin cebolla, según la casa.
- Bifes a la criolla: carne, papa, tomate, morrón y cebolla.
- Zapallitos rellenos: una forma clásica de sumar verdura.
- Tarta de acelga: con huevo duro, queso o salsa blanca.
- Hamburguesas caseras: con puré, ensalada o arroz.
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Los clásicos de olla
Cuando hacía frío, las comidas de olla ocupaban el centro de la cocina. Muchas podían prepararse en cantidad y guardar una parte para el día siguiente.
- Guiso de lentejas: con chorizo colorado, panceta o carne.
- Guiso de arroz: con carne picada, verduras y caldo.
- Polenta con tuco: una comida barata y muy familiar.
- Estofado con papas: ideal para acompañar fideos o arroz.
- Locro patrio: más común en fechas especiales que en el día a día.
- Sopa de verduras: muchas veces con fideos o arroz.
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Comidas de domingo y reuniones familiares
Los fines de semana aparecían platos más trabajados o con valor de reunión. No siempre eran caros, pero sí tenían más tiempo de preparación.
- Pastel de papas: con carne picada, huevo duro y aceitunas.
- Canelones: de verdura, ricota, carne o pollo.
- Ñoquis del 29: con tuco, crema o salsa mixta.
- Matambre a la pizza: típico de parrilla o reunión familiar.
- Empanadas caseras: de carne cortada a cuchillo o picada.
- Vitel toné: asociado a fiestas, sobras frías y mesas de verano.
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Por qué estas comidas quedaron en la memoria
Muchas de estas recetas no eran sofisticadas, pero tenían algo difícil de reemplazar: repetición, olor a casa y una relación directa con la rutina familiar. Eran comidas que podían resolver una semana y, al mismo tiempo, construir memoria.
También reflejan una época previa al auge de la cocina televisiva permanente, las redes sociales y el delivery como solución diaria