La cocina argentina de los años 90 tuvo una identidad muy clara en muchas casas de clase media: platos rendidores, ingredientes accesibles, preparaciones repetidas y recetas que pasaban de madres a hijos sin demasiada precisión escrita. No es un ranking estadístico ni una lista única para todo el país.

¿Podés mantener esta postura durante un minuto? La respuesta podría revelar mucho sobre tu envejecimiento

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Es una fotografía cultural de comidas que fueron muy comunes en hogares urbanos y familiares, especialmente en semanas de colegio, trabajo, clubes y almuerzos de domingo.

En la semana, la prioridad era resolver rápido y alimentar a varios. Por eso aparecían comidas simples, con carne, pollo, arroz, fideos, papa o verduras de estación.

Cuando hacía frío, las comidas de olla ocupaban el centro de la cocina. Muchas podían prepararse en cantidad y guardar una parte para el día siguiente.

20 comidas que cocinaban las madres de clase media en la década de 1990 (3)

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Los fines de semana aparecían platos más trabajados o con valor de reunión. No siempre eran caros, pero sí tenían más tiempo de preparación.

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Pastel de papas: con carne picada, huevo duro y aceitunas.

con carne picada, huevo duro y aceitunas. Canelones: de verdura, ricota, carne o pollo.

de verdura, ricota, carne o pollo. Ñoquis del 29: con tuco, crema o salsa mixta.

con tuco, crema o salsa mixta. Matambre a la pizza: típico de parrilla o reunión familiar.

típico de parrilla o reunión familiar. Empanadas caseras: de carne cortada a cuchillo o picada.

de carne cortada a cuchillo o picada. Vitel toné: asociado a fiestas, sobras frías y mesas de verano.

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Por qué estas comidas quedaron en la memoria

Muchas de estas recetas no eran sofisticadas, pero tenían algo difícil de reemplazar: repetición, olor a casa y una relación directa con la rutina familiar. Eran comidas que podían resolver una semana y, al mismo tiempo, construir memoria.

También reflejan una época previa al auge de la cocina televisiva permanente, las redes sociales y el delivery como solución diaria