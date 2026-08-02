Fácil y sin ensuciar: pollo empanizado crujiente y seco, igual que en un restaurante

El secreto reside en una pasta líquida condimentada con agua helada y un ingrediente inesperado en el rebozado que evita que la carne absorba aceite de más.

Lograr un pollo frito con calidad profesional suele implicar una cocina desordenada y restos de harina por todas partes. Sin embargo, existe una técnica que simplifica el proceso al eliminar el sazonado directo de la carne. Mediante una mezcla fluida y un rebozado reforzado, se obtiene un resultado dorado y crocante sin complicaciones.

El método tradicional de pasar el pollo por tres recipientes diferentes queda atrás. En su lugar, se prepara una base de huevo batido con pimentón, curry, sal y ajo, a la que se incorpora harina de trigo. La clave para la textura ideal es añadir agua bien helada hasta formar una masa que sea fluida pero no excesivamente líquida.

Frigideira com Tampa Juliana Reis ¿Cómo se arma el pollo empanizado paso a paso? Para evitar ensuciarse las manos y lograr una costra pareja, el proceso se organiza en pasos simples:

Sumergir el pollo en la pasta líquida preparada con huevo, especias y harina.

Trasladar la pieza al pan rallado utilizando únicamente un tenedor, sin tocarla con las manos.

utilizando únicamente un tenedor, sin tocarla con las manos. Cubrir bien con el rebozado seco antes de manipular la pieza, para que la masa no se pegue a los dedos.

Freír por inmersión en aceite caliente, sin que llegue a quemar el exterior antes de cocinar el interior.

Retirar y colocar sobre una rejilla en lugar de papel absorbente, para que el aire circule y la costra se mantenga crocante. Frigideira com Tampa Juliana Reis ¿Por qué el agua helada y la harina de maíz son la clave? La efectividad de esta técnica se apoya en el choque térmico y la densidad de los ingredientes. El agua helada en la mezcla genera una barrera que, al entrar en contacto con el aceite caliente, permite que el empanizado se vuelva más aireado y crujiente de inmediato. La adición de una cucharada de harina de maíz al pan rallado convencional es lo que garantiza que la costra se mantenga seca al finalizar la cocción.

Contrario a la creencia popular, el pan rallado tradicional mezclado con harina de maíz puede resultar menos grasoso que el panko. La estructura del panko tiende a absorber más aceite durante la fritura, mientras que la combinación propuesta crea una superficie más sellada y ligera al paladar. Esta técnica permite incluso transformar las piezas en un plato más elaborado, como un pollo a la parmesana, sin perder la base crocante.