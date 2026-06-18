18 de junio de 2026 - 08:00

No tires los viejos portarretratos, tenés un tesoro: 6 ideas creativas para decorar y organizar tu hogar

Los antiguos portarretratos pueden convertirse en protagonistas del reciclaje, la decoración y la organización del hogar gracias a ideas simples, económicas y muy originales.

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Por Ignacio Alvarado

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Gracias a su estructura resistente y a la enorme variedad de tamaños disponibles, pueden convertirse en organizadores, estantes, pizarrones o incluso jardines verticales. Lo mejor es que la mayoría de estos proyectos requiere materiales fáciles de conseguir y herramientas básicas.

1. Organizador de aros y caravanas

Uno de los usos más populares consiste en retirar el vidrio y colocar una malla metálica fina, tela de arpillera o hilos tensados dentro del marco.

De esta manera se obtiene un elegante organizador para colgar aros, caravanas y collares, manteniendo todo a la vista.

2. Bandeja decorativa para el living

Los marcos grandes con vidrio pueden convertirse en bandejas para servir café o apoyar objetos decorativos.

Solo hay que incorporar un papel tapiz o tela atractiva como fondo y agregar dos manijas laterales.

3. Pizarrón para mensajes

Pintando el vidrio con pintura especial para tiza o colocando una lámina negra detrás del marco, se crea un práctico organizador para listas de compras, recordatorios o menús semanales.

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4. Jardín vertical de suculentas

Los aficionados a las plantas utilizan marcos profundos para construir pequeños jardines verticales.

Una caja de madera, sustrato y una malla metálica permiten crear una composición ideal para balcones.

5. Perchero para llaves

Colocando pequeños ganchos sobre la parte inferior o superior del marco se obtiene un organizador perfecto para la entrada del hogar.

6. Estante flotante con estilo

Uniendo un marco antiguo a una caja de madera profunda se puede construir un estante decorativo ideal para libros, velas o pequeños adornos.

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Una segunda vida llena de creatividad

Los portarretratos son uno de los mejores ejemplos de cómo el reciclaje puede combinar funcionalidad y diseño. Lo que parecía un objeto olvidado puede convertirse en una pieza útil que además aporta personalidad a cualquier ambiente del hogar.

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