No tires los viejos portarretratos, tenés un tesoro: 6 ideas creativas para decorar y organizar tu hogar

Los portarretratos suelen quedar olvidados cuando una foto se rompe, el vidrio desaparece o simplemente cambian las tendencias de decoración. Sin embargo, cada vez más amantes del reciclaje descubren que estos marcos esconden un enorme potencial para resolver problemas cotidianos dentro del hogar sin necesidad de gastar dinero en nuevos accesorios.
Gracias a su estructura resistente y a la enorme variedad de tamaños disponibles, pueden convertirse en organizadores, estantes, pizarrones o incluso jardines verticales. Lo mejor es que la mayoría de estos proyectos requiere materiales fáciles de conseguir y herramientas básicas.
1. Organizador de aros y caravanas
Uno de los usos más populares consiste en retirar el vidrio y colocar una malla metálica fina, tela de arpillera o hilos tensados dentro del marco.
De esta manera se obtiene un elegante organizador para colgar aros, caravanas y collares, manteniendo todo a la vista.
2. Bandeja decorativa para el living
Los marcos grandes con vidrio pueden convertirse en bandejas para servir café o apoyar objetos decorativos.
Solo hay que incorporar un papel tapiz o tela atractiva como fondo y agregar dos manijas laterales.
3. Pizarrón para mensajes
Pintando el vidrio con pintura especial para tiza o colocando una lámina negra detrás del marco, se crea un práctico organizador para listas de compras, recordatorios o menús semanales.
4. Jardín vertical de suculentas
Los aficionados a las plantas utilizan marcos profundos para construir pequeños jardines verticales.
Una caja de madera, sustrato y una malla metálica permiten crear una composición ideal para balcones.
5. Perchero para llaves
Colocando pequeños ganchos sobre la parte inferior o superior del marco se obtiene un organizador perfecto para la entrada del hogar.
6. Estante flotante con estilo
Uniendo un marco antiguo a una caja de madera profunda se puede construir un estante decorativo ideal para libros, velas o pequeños adornos.
Una segunda vida llena de creatividad
Los portarretratos son uno de los mejores ejemplos de cómo el reciclaje puede combinar funcionalidad y diseño. Lo que parecía un objeto olvidado puede convertirse en una pieza útil que además aporta personalidad a cualquier ambiente del hogar.