Expertos analizaron los tatuajes de los futbolistas argentinos y detectaron un patrón inusual en todos ellos

Los tatuajes se han convertido en una de las formas de expresión más visibles dentro del fútbol moderno. Mientras los jugadores compiten bajo estrictas normas deportivas, contratos millonarios y acuerdos de patrocinio que condicionan gran parte de su vida pública, el arte corporal aparece como uno de los pocos espacios donde pueden mostrar aspectos profundamente personales de su identidad.

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La presencia de tatuajes entre los futbolistas profesionales ha crecido de manera constante durante las últimas décadas. Actualmente, las transmisiones deportivas, las fotografías oficiales y las redes sociales exponen cada vez más estos diseños , que suelen despertar curiosidad entre los aficionados.

Rodrigo de Paul, el motor de la Selección Argentina.

Diversos estudios muestran que la cantidad de tatuajes varía según la región del mundo. Una investigación sobre los participantes del Mundial de Rusia 2018 concluyó que los futbolistas latinoamericanos lideraban ampliamente esta tendencia. Detrás aparecían los jugadores de Oceanía y Europa, mientras que los representantes africanos y asiáticos registraban los porcentajes más bajos.

Para los especialistas, los tatuajes cumplen una función que va mucho más allá de la estética . Los sociólogos Sam Belkin y Dale Sheptak sostienen que estas marcas corporales permiten a los deportistas expresar aspectos de su humanidad en contextos donde frecuentemente son vistos como activos deportivos o figuras sometidas a enormes expectativas.

MUNDIAL 2026. Leandro Paredes se entrenó a la par del grupo y asoma como la gran novedad de la Selección Aregentina para enfrentar a Austria.

Según los investigadores, los tatuajes visibles constituyen una forma de comunicación no verbal mediante la cual los jugadores transmiten emociones, recuerdos y convicciones personales que difícilmente podrían expresar de otra manera dentro del ámbito profesional.

Esta característica adquiere una relevancia especial en el fútbol de élite, donde cada aspecto de la imagen pública de los deportistas suele estar cuidadosamente supervisado.

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El estudio sobre los campeones del mundo

Un equipo de investigadores analizó cerca de 200 fotografías de los integrantes de la Selección Argentina que obtuvo el título mundial en Qatar 2022. El trabajo reveló que 20 de los 26 futbolistas convocados lucían tatuajes.

En total, los especialistas identificaron 226 diseños distribuidos en distintas partes del cuerpo. Además de examinar las imágenes, también tuvieron en cuenta entrevistas realizadas a varios jugadores para comprender el significado de algunas de las obras que llevaban grabadas en la piel.

El análisis permitió detectar patrones comunes relacionados con la religión, los afectos personales y los logros deportivos.

Lionel Messi Gentileza: @AFA.

La fe ocupa un lugar central

Uno de los resultados más llamativos fue la fuerte presencia de símbolos religiosos.

El 75 % de los jugadores tatuados exhibía imágenes vinculadas al catolicismo. Entre los diseños más frecuentes aparecían figuras de la Virgen María, representaciones de Jesús, santos, iglesias y palomas asociadas al Espíritu Santo.

Estos tatuajes reflejan la importancia que la religión continúa teniendo para muchos futbolistas argentinos, quienes eligen llevar sus creencias de manera visible incluso durante las competencias más importantes del mundo.

Enzo Fernández Enzo Fernández, figura en el Chelsea de Inglaterra.

También existe diversidad espiritual

Aunque los símbolos católicos predominaban claramente, el estudio detectó otras referencias espirituales.

Algunos jugadores lucían imágenes de Buda, santos populares y distintos elementos asociados con creencias alternativas. Entre los casos más particulares figuraban un atrapasueños y la palabra “energía”, dos diseños que reflejan formas diferentes de entender la espiritualidad y la protección personal.