Ni tatuajes ni excesos: la postura de Lamine Yamal que sorprende en el Mundial 2026

A diferencia de otros futbolistas, la joven figura de España prefiere alejarse de las tintas por una cuestión de principios y legado.

En un ecosistema futbolístico donde las pieles grabadas son la norma, Lamine Yamal destaca por su ausencia absoluta de tatuajes. El delantero de la selección española expresó que no tiene intenciones de sumarse a esta tendencia, ni siquiera como una promesa ante una eventual coronación en el Mundial 2026.

La decisión de Yamal está arraigada en su deseo de distinguirse dentro y fuera de la cancha: "Quiero ser un futbolista diferente. Yo solo quiero jugar al fútbol, no necesito nada más", afirmó el crack al explicar su postura y distanciarse de otros jugadores que lucen diseños en brazos y piernas, Yamal prefiere mantener su cuerpo limpio como una marca de identidad propia.

9f5aa773f926c5a0f1bd467017a549b626d8dba3 Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España. EFE/EPA/RONALD WITTEK La herencia de valores y el contraste con la cultura del fanatismo Esta filosofía se extiende también a otros aspectos de su vida personal. El jugador también expresó su voluntad de mantenerse libre del consumo de alcohol, una elección que atribuye directamente a las enseñanzas y valores recibidos de sus padres. A pesar de su meteórico ascenso y de las comparaciones constantes con otras figuras, busca proyectar una imagen centrada en su rendimiento profesional y en el legado familiar que porta con orgullo.

Lamile Yamal La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada. Gentileza Curiosamente, la negativa de Yamal a los tatuajes choca con la realidad de su propios fans, quienes ya llevan grabados en la piel su rostro, sus gestos o la camiseta del Barcelona. Sin embargo, la estrella se deslinda totalmente de esa cultura, priorizando los principios inculcados durante su crianza en el barrio de Rocafonda. Su abuela Fátima y su padre Mounir Nasraoui han sido piezas clave en la estructura familiar que sostiene al joven.