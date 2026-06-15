15 de junio de 2026 - 15:44

Ni tatuajes ni excesos: la postura de Lamine Yamal que sorprende en el Mundial 2026

A diferencia de otros futbolistas, la joven figura de España prefiere alejarse de las tintas por una cuestión de principios y legado.

Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

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Por Francisco Moreno

En un ecosistema futbolístico donde las pieles grabadas son la norma, Lamine Yamal destaca por su ausencia absoluta de tatuajes. El delantero de la selección española expresó que no tiene intenciones de sumarse a esta tendencia, ni siquiera como una promesa ante una eventual coronación en el Mundial 2026.

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La decisión de Yamal está arraigada en su deseo de distinguirse dentro y fuera de la cancha: "Quiero ser un futbolista diferente. Yo solo quiero jugar al fútbol, no necesito nada más", afirmó el crack al explicar su postura y distanciarse de otros jugadores que lucen diseños en brazos y piernas, Yamal prefiere mantener su cuerpo limpio como una marca de identidad propia.

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Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

Lamine Yamla, figura del Barcelona y de la Selección de España.

La herencia de valores y el contraste con la cultura del fanatismo

Esta filosofía se extiende también a otros aspectos de su vida personal. El jugador también expresó su voluntad de mantenerse libre del consumo de alcohol, una elección que atribuye directamente a las enseñanzas y valores recibidos de sus padres. A pesar de su meteórico ascenso y de las comparaciones constantes con otras figuras, busca proyectar una imagen centrada en su rendimiento profesional y en el legado familiar que porta con orgullo.

Lamile Yamal
La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada.

La joya de 18 años, con una media "chilena", convirtió un golazo y con ello el conjunto catalán ganó con una goleada.

Curiosamente, la negativa de Yamal a los tatuajes choca con la realidad de su propios fans, quienes ya llevan grabados en la piel su rostro, sus gestos o la camiseta del Barcelona. Sin embargo, la estrella se deslinda totalmente de esa cultura, priorizando los principios inculcados durante su crianza en el barrio de Rocafonda. Su abuela Fátima y su padre Mounir Nasraoui han sido piezas clave en la estructura familiar que sostiene al joven.

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026
Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026

Lamine Yamal apuesta fuerte en la previa del Mundial 2026

A medida que se desarrolla el Mundial 2026, la figura del jugador cumplirá 19 años el próximo 13 de julio, justo en medio de las definiciones de la Copa del Mundo, crece a grandes niveles. Aunque sueña con levantar el trofeo máximo, tiene claro que ese deseo no vendrá acompañado de ninguna visita al tatuador.

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