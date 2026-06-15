El héroe de 40 años que frenó a España: quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que ataja en la B

Josimar Dias, apodado "Vozinha", nació en 1986 y pudo llamarse Valdano; hoy atajó ocho remates clave para sellar un empate histórico ante el campeón de Europa.

Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

España llegó al Mercedes-Benz Stadium con la chapa de favorito absoluto en el Mundial 2026, impulsada por proyecciones que vaticinaban una goleada cómoda. Sin embargo, los 27 remates y el 71% de posesión de "La Roja" terminaron diluyéndose ante las manos de Josimar Dias. El arquero de los Tiburones Azules se convirtió en una muralla infranqueable.

La historia de este arquero es tan curiosa como su actuación. Nacido el 3 de junio de 1986, apenas un día después de que el argentino Jorge Valdano marcara un doblete en México 86, su padre intentó bautizarlo con el apellido del ídolo albiceleste. Las autoridades de Cabo Verde rechazaron la petición, obligando a su familia a elegir el nombre de Josimar, en honor al lateral brasileño de aquel certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2066590395719389207&partner=&hide_thread=false Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. #FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026 Su apodo, Vozinha (abuelita en portugués), tiene un origen tierno. De niño, Josimar era de baja estatura y solía refugiarse en los brazos de su abuela cuando recibía golpes en los partidos callejeros contra chicos mayores. No fue hasta los 17 años cuando pegó un estirón tardío que lo llevó a sus actuales 1,90 metros de altura, permitiéndole custodiar los tres palos con autoridad.

e7ee4ff917287a0068ec15719e2249dcdb91983c Vozinha, figura de Cabo Verde. EFE/ Lavandeira Jr Del estirón tardío al milagro de los Tiburones Azules en Atlanta La carrera de Vozinha es un mapa del fútbol periférico, con pasos por Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Angola. Actualmente milita en el Chaves de la segunda división de Portugal, donde apenas jugó 15 partidos la última temporada. Esta supuesta falta de ritmo no le impidió frustrar a figuras de la talla de Lamine Yamal y Ferran Torres, quienes no encontraron el hueco para vencerlo.

El guardameta debutó internacionalmente en 2012 frente a Camerún y fue también pieza clave en la histórica clasificación a la Copa de África de 2013, donde su país alcanzó los cuartos de final.