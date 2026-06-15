Mundial 2026: promociones, menús especiales y descuentos para alentar a la selección en Mendoza

Junio ofrece a los comercios la oportunidad de subirse a la ola mundialista para intentar recuperar ventas. Bares, restaurantes y comercios de Ciudad y Godoy Cruz prepararon promociones especiales , menús temáticos y descuentos para aprovechar el Mundial 2026, uno de los eventos deportivos con mayor impacto en el consumo.
Bajo el lema "La Ciudad con más Copas", la Ciudad de Mendoza transformará durante toda la competencia a los corredores gastronómicos de Arístides Villanueva y Juan B. Justo en puntos de encuentro para vecinos y turistas.
Locales como Harrys, Cerro Bar, Papanatto, Gato Negro, Basílica, La Rosadita y La Taberna de Moe ofrecerán desde happy hours y 2x1 en cerveza hasta promociones en hamburguesas, vinos y sorteos. En Juan B. Justo, propuestas similares se replicarán en The Nook, Epifanía, Torito y otros establecimientos adheridos.
La iniciativa se complementará con la campaña provincial "Mansa Pasión", que busca potenciar la experiencia de quienes elijan seguir los encuentros mientras recorren la oferta turística y gastronómica de la capital.
menú mundial
El sector gastronómico y las municipalidades lanzan promociones para el Mundial 2026.
Godoy Cruz apuesta al "Mundial de Sabores"
Del 16 al 27 de junio, Godoy Cruz pondrá en marcha una nueva edición de "Mundial de Sabores", una propuesta que reúne a diez locales gastronómicos con promociones de $10.000 durante los partidos de la fase de grupos.
La oferta incluye hamburguesas, tacos, lomos, milanesas, pizzas y pastas, con la posibilidad de consumir en el local o retirar los pedidos mediante la modalidad take away.
"Queremos que el Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos y generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes", destacó el intendente Diego Costarelli.
Entre los establecimientos participantes figuran Taco México, Mosh Burger, Burger Shoppe, Estación Palero, Cantina Talleres, Sanguchitos, Jovita Cocina & Barra y El Buen Raviol.
Cadenas y marcas se suman a la fiebre mundialista
La expectativa futbolera también impulsó promociones en supermercados y cadenas gastronómicas. Carrefour lanzó cupones 2x1 en cervezas, quesos y fiambres, descuentos de hasta 70% en la segunda unidad de snacks y productos para compartir, además de financiación de hasta 18 cuotas sin interés para televisores y rebajas en indumentaria y juguetes temáticos.
La empresa también presentó la campaña "Lista de Convocados", mediante la cual los clientes participan por 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000.
Por su parte, Grupo El Desembarco preparó propuestas especiales para todo junio. En sus locales de El Desembarco se podrá conseguir la Box Mundialista, con hamburguesas, papas fritas y salsas, desde $25.000, mientras que Mr. Tasty ofrecerá un Balde Mundialista Edición Limitada por $21.900.
"El hincha argentino convierte cada partido en una celebración. Desde El Desembarco y Mr. Tasty quisimos ser parte de esa pasión con propuestas pensadas para compartir y disfrutar durante todo el Mundial", señaló Julio Gauna, CEO de Grupo El Desembarco.
Un impulso para el consumo
Más allá del fervor futbolero, las distintas iniciativas tienen un objetivo común: dinamizar las ventas y acompañar al sector gastronómico en un contexto de disminución sostenida del consumo.
Con descuentos, menús especiales y sorteos, municipios y empresas buscan capitalizar la pasión mundialista para convertir cada partido de la Selección en una oportunidad de encuentro y también de movimiento económico para los comercios mendocinos.
Uno por uno los locales de Ciudad
Los comercios de la calle Arístides Villanueva y sus promociones
- Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza.
- Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.
- Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.
- Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.
- Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.
- Manijita: tendrá promociones.
- Basílica: promociones y menú especial.
- Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.
- La Rosadita: promociones y menú especial.
- La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.
- Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.
Los locales adheridos de Juan B. Justo
- The Nook: contará con promociones 2x1 en tragos.
- El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.
- El Asadito: brindará 15% de descuento pagando en efectivo.
- Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2x1 en tragos.
- Chirolas: promociones y menú especial.
- Torito: ofrecerá promociones 2x1 en tragos y descuentos especiales en papas.
- La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.
Los locales y sus promociones en Godoy Cruz
- Taco México. Av. San Martín 1850, Barrio Bombal. Promoción: 2 tacos crunchy o 2 mechaditas de cerdo o pollo.
- Ristretto. Beltrán 681. Promoción: picada individual más pinta de cerveza artesanal o copa de vino.
- Mosh Burger. Juan V. González 1410. Promoción: cheeseburger doble con papas.
- Ñam. Perito Moreno 2500. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
- Burger Shoppe. Chacabuco 297. Promoción: cheeseburger simple con papas y gaseosa.
- Estación Palero. San Martín Sur 815. Promoción: lomo completo de 20 centímetros con papas.
- Cantina Talleres. Belgrano 1547. Promoción: milanesa napolitana con papas.
- Sanguchitos. Carril Cervantes 1370. Promoción: lomo tradicional de 18 centímetros con mayonesa, salsa, lechuga, jamón, queso y papas.
- Jovita Cocina & Barra. Paraguay 1335, esquina Paso de los Andes. Promoción: pizza muzzarella o fugazza con papas.
- El Buen Raviol. Belgrano 167. Promoción: vianda a elección de ravioles, tarteletis o fideos rellenos, acompañada por una bebida saborizada de 500 cc.