Mundial 2026: promociones, menús especiales y descuentos para alentar a la selección en Mendoza

Junio ofrece a los comercios la oportunidad de subirse a la ola mundialista para intentar recuperar ventas. Bares, restaurantes y comercios de Ciudad y Godoy Cruz prepararon promociones especiales , menús temáticos y descuentos para aprovechar el Mundial 2026 , uno de los eventos deportivos con mayor impacto en el consumo.

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Bajo el lema "La Ciudad con más Copas", la Ciudad de Mendoza transformará durante toda la competencia a los corredores gastronómicos de Arístides Villanueva y Juan B. Justo en puntos de encuentro para vecinos y turistas.

Locales como Harrys, Cerro Bar, Papanatto, Gato Negro, Basílica, La Rosadita y La Taberna de Moe ofrecerán desde happy hours y 2x1 en cerveza hasta promociones en hamburguesas, vinos y sorteos . En Juan B. Justo, propuestas similares se replicarán en The Nook, Epifanía, Torito y otros establecimientos adheridos.

La iniciativa se complementará con la campaña provincial "Mansa Pasión", que busca potenciar la experiencia de quienes elijan seguir los encuentros mientras recorren la oferta turística y gastronómica de la capital.

Del 16 al 27 de junio, Godoy Cruz pondrá en marcha una nueva edición de " Mundial de Sabores ", una propuesta que reúne a diez locales gastronómicos con promociones de $10.000 durante los partidos de la fase de grupos .

El sector gastronómico y las municipalidades lanzan promociones para el Mundial 2026.

La oferta incluye hamburguesas, tacos, lomos, milanesas, pizzas y pastas, con la posibilidad de consumir en el local o retirar los pedidos mediante la modalidad take away.

"Queremos que el Mundial de Sabores sea una oportunidad para acompañar y fortalecer a nuestros comercios gastronómicos y generar espacios de encuentro para vecinos y visitantes", destacó el intendente Diego Costarelli.

Entre los establecimientos participantes figuran Taco México, Mosh Burger, Burger Shoppe, Estación Palero, Cantina Talleres, Sanguchitos, Jovita Cocina & Barra y El Buen Raviol.

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Cadenas y marcas se suman a la fiebre mundialista

La expectativa futbolera también impulsó promociones en supermercados y cadenas gastronómicas. Carrefour lanzó cupones 2x1 en cervezas, quesos y fiambres, descuentos de hasta 70% en la segunda unidad de snacks y productos para compartir, además de financiación de hasta 18 cuotas sin interés para televisores y rebajas en indumentaria y juguetes temáticos.

La empresa también presentó la campaña "Lista de Convocados", mediante la cual los clientes participan por 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000.

Por su parte, Grupo El Desembarco preparó propuestas especiales para todo junio. En sus locales de El Desembarco se podrá conseguir la Box Mundialista, con hamburguesas, papas fritas y salsas, desde $25.000, mientras que Mr. Tasty ofrecerá un Balde Mundialista Edición Limitada por $21.900.

"El hincha argentino convierte cada partido en una celebración. Desde El Desembarco y Mr. Tasty quisimos ser parte de esa pasión con propuestas pensadas para compartir y disfrutar durante todo el Mundial", señaló Julio Gauna, CEO de Grupo El Desembarco.

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Un impulso para el consumo

Más allá del fervor futbolero, las distintas iniciativas tienen un objetivo común: dinamizar las ventas y acompañar al sector gastronómico en un contexto de disminución sostenida del consumo.

Con descuentos, menús especiales y sorteos, municipios y empresas buscan capitalizar la pasión mundialista para convertir cada partido de la Selección en una oportunidad de encuentro y también de movimiento económico para los comercios mendocinos.

Uno por uno los locales de Ciudad

Los comercios de la calle Arístides Villanueva y sus promociones

Harrys : contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza.

: contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza. Cerro Bar : tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.

: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días. Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.

ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos. Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.

contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos. Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.

tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas. Manijita: tendrá promociones.

tendrá promociones. Basílica: promociones y menú especial.

promociones y menú especial. Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.

ofrecerá promociones especiales en latas y papas. La Rosadita : promociones y menú especial.

: promociones y menú especial. La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.

tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos. Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.

Los locales adheridos de Juan B. Justo

The Nook: contará con promociones 2x1 en tragos.

contará con promociones 2x1 en tragos. El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.

ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa. El Asadito: brindará 15% de descuento pagando en efectivo.

brindará 15% de descuento pagando en efectivo. Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2x1 en tragos.

tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2x1 en tragos. Chirolas: promociones y menú especial.

promociones y menú especial. Torito: ofrecerá promociones 2x1 en tragos y descuentos especiales en papas.

ofrecerá promociones 2x1 en tragos y descuentos especiales en papas. La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.

Los locales y sus promociones en Godoy Cruz