Gastronomía: cierres, aperturas, recambio y locales vacíos en la Arístides

“Hoy, en la tristeza, voy a festejar una buena: ¡pagamos los sueldos!” . Así se expresó el viernes 5 de junio el enólogo y empresario gastronómico Alejandro Vigil en su cuenta de X. Más allá de que en la actualidad casi no hay comentario que no caiga dentro de la grieta política, la frase de Vigil muestra una realidad que atraviesa la gastronomía (y otros) en sus distintos segmentos. Las situaciones son disímiles y la lectura no es sencilla.

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Sin embargo, distintas voces del sector coincidieron en el impacto que tiene en el negocio no solo la baja del turismo internacional sino, sobre todo, la caída del poder de compra de los salarios. El combo implica un fuerte ajuste en los precios de la carta sin que puedan amoldarse a la inflación en danza, así como una caída no solo de la cantidad de comensales sino también del ticket promedio de gasto.

La calle Arístides Villanueva es una muestra de estas dificultades que se repiten en casi todas las zonas de la provincia, así como de la volatilidad del sector. Si bien hay otros polos gastronómicos que ganan relevancia y prestigio entre los que pueden mencionarse la renovada calle Sarmiento o los locales de Palmares, lo cierto es que la Arístides es uno de los principales puntos de encuentro tanto para mendocinos como para turistas .

Si hay una palabra que podría definir el rubro es la rotación. De hecho, desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza expresaron que prácticamente no ha habido cierres definitivos en la Arístides, pero sí un mayor recambio en los locales. La medida no se restringe a la avenida gastronómica, sino que se observa en las distintas zonas y rubros de la Capital mendocina.

“En 2025 la media de todo el comercio era de 11 años y en abril de 2026 cayó a 8,8”, precisó Yamila Meljim, al frente de Desarrollo Económico de la Municipalidad. Es decir que en un año bajó el promedio de duración de los negocios lo que impactó en una mayor cantidad de aperturas y cierres. “El ciclo de vida de los comercios ha bajado y ese es el número relevante para nosotros”, destacó la funcionaria.

Radiografía de la Arístides

Con relación a la Arístides, Meljim, agregó que en la comparativa interanual han crecido más los pedidos de alta que de baja, así como se observó un mayor requerimiento de la solicitud de ampliación de rubros. Esto es por la necesidad de ampliar la oferta inicial y contar con más opciones de subsistencia. Por este motivo, son conscientes de la importancia de realizar acciones de promoción para incentivar este tipo de espacios.

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Un recorrido por la Arístides muestra postales tal vez contradictorias. De noche, en especial en las primeras cuadras desde Belgrano, el movimiento es incesante y durante los fines de semana las mesas lucen repletas. Sin embargo, según algunos empresarios del sector, no todo lo que brilla es oro. Por una parte, debido a la mencionada necesidad de bajar los precios que en muchos casos se contradice con los costos y los márgenes de rentabilidad a niveles peligrosos de supervivencia.

Por la otra, porque un importante volumen de mesas corresponde a kioscos en la que los más chicos pueden consumir una cerveza por valores infinitamente menores que los que pueden ofrecer bares y restaurantes con mayores requerimientos de personal y de impuestos. “En noviembre de 2024, una nueva resolución prohibió la ampliación de rubros a los kioscos para frenar este tipo de competencia”, explicó Meljim que agregó que ya han rechazado 10 pedidos en sentido.

El movimiento y las luces del fin de semana puede perder brillo si uno camina por la Arístides de día. Allí se ven de manera más notoria algunos locales vacíos, así como los cierres de locales tradicionales o novedosos. Muchos de ellos muestran el cartel de alquiler desde hace algunos meses, mientras que otros están en proceso de renovación o cambio de dueño, nombre o razón social.

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En un recorrido por la Arístides Villanueva se ve un panorama variado y algunos cambios. Uno de los puntos clave son las promociones y precios en pizarras en donde la puja y la baja son una constante. En tanto, en la primera cuadra, hay al menos dos locales cerrados. Uno donde estaba el restaurante Magnolia (con casi 10 años de existencia) que cerró, pero el local está en proceso de reformas ya que se abrirá una suerte de bodegón en ese espacio. Del otro lado, donde había una tradicional chocolatería, hay un local que está cerrado.

Desde la Municipalidad, la directora de Economía expresó que en dicha arteria y en el rubro gastronomía en particular, entre 2025 y 2026 las bajas en un año y medio representaron un 14%, aproximadamente. Agregó, no obstante, que la comuna mide cuentas de comercio y no el tamaño o representación en el sector. Melijm admitió, no obstante, que el cierre de Magnolia es un local, pero relevante por la cantidad de puestos de trabajo y por ser un espacio representativo de la gastronomía.

Entre Olascoaga y Martínez de Rosas también hay novedades. Al lado de Taco Azteca se ve un local cerrado mientras que en frente hay dos que cambiaron de nombre o dueño en poco tiempo. Uno –donde estaba La Lucía y se inauguró después un bar de lujo- se encuentra actualmente cerrado. A lado, funcionó una cafetería que luego fue reemplazada por un Dunken que duró poco tiempo. Ahora, el lugar está por convertirse en una pizzería.

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Entre Martínez de Rosas y Paso de Los Andes, el café Colombia cerró y todavía no tiene reemplazo mientras que del otro lado cerró sus puertas la tradicional tienda de cine Viaje a la Luna. El local ya tiene otra fisonomía y allí hay ahora una boutique. Cerca de Boulogne Sur Mer también hay un par de espacios en alquilar con el cierre del Patio de Jesús María que, más allá del contexto económico, tuvo que ver con un tema contractual con el club Independiente.

El golpe al consumo

La mirada del sector empresario coincide con el diagnóstico de la dificultad que implica para la gastronomía y que se relaciona con el retraso de los salarios. En este marco, Rulo Roitman, dueño de Zitto y presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza (Aehga), expresó que mayo fue un mes duro y que –en junio- se suma el pago de aguinaldo, lo que complica fuerte al sector en líneas generales.

Desde el punto de vista de Alejandro Vigil –que tiene un Chachingo en la calle Arístides- al “no haber consumo ni turismo” no es fácil para los gastronómicos la subsistencia. En especial en un contexto en donde más de la mitad de los precios se debe a la carga impositiva que, en muchos casos, no se puede obviar. “En mi caso la informalidad no es una opción”, sentenció en enólogo quien reflexionó que se paga Ingresos Brutos cuando, sin consumo, no hay prácticamente ganancia.

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Con relación a la Arístides en particular Roitman expresó que siempre fue una calle con pocos locales vacíos por lo que el recambio es bajo pero notorio en comparación con otros momentos. “La gente está bastante complicada y el problema de la Arístides es que las familias ya no la eligen para salir a comer”, expresó el empresario gastronómico.

Desde su punto de vista, la proliferación de kioscos atrae a un público joven con poca capacidad de gasto. A esto se suma el deterioro social general que obliga a reforzar la seguridad privada en las veredas en algunas ocasiones, horarios o puntos. En palabras de Vigil, “no hay que dejar que los lugares se apaguen”, pero la situación está “extremadamente difícil”.

En este sentido, desde la Municipalidad aseguraron que están en contacto con los Aehga, en donde expresan con mucha preocupación la caída y cambios en la dinámica de consumo. “Por eso los acompañamos con activaciones comerciales y peatonalizaciones al tiempo que hemos armado una mesa de trabajo con los gastronómicos”, relató Meljim. Entre esas acciones, se trabaja en una agenda anual de acciones entre las que se destacan Mansa Pasión en la Ciudad para el Mundial.

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Por su parte, Andrés Civit, dueño de Beerlin –que ofrece American Food con una vuelta de rosca gourmet- expresó que la gastronomía en general se encuentra en un momento de ajuste grande. Desde su punto de vista, el sector ha comenzado a mirar cosas que antes no tenía tanto en cuenta como la cada vez mayor profesionalización y eficiencia. Como otros, el sector ha tenido que absorber los incrementos de precios en un contexto de baja de consumo lo que deriva en el ajuste general.

“Los mercados están más equilibrados, pero también hay menor circulación de dinero”, observó Civit. Desde su punto de vista, la Arístides ha mantenido su oferta y los pocos cierres que se ven han tenido que ver con variables o situaciones específicas. Hacia adelante, coincidió con Roitman y Vigil en que es probable que si la situación de menor consumo persiste se vean más cierres de locales.