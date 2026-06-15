Irán debuta en el Mundial 2026 tras el acuerdo con Estados Unidos y su capitán critica a la FIFA: "Hay demasiada tensión"

La selección iraní debió entrenar en México y sufrió la baja de 11 técnicos por falta de visados estadounidenses, en medio de un conflicto bélico regional.

Mundial 2026: Taremi, capitán de Irán, denuncia que la política rompe la promesa de paz de la FIFA en Estados Unidos.

El debut de Irán ante Nueva Zelanda en Los Ángeles está marcado por una crisis que excede lo deportivo. El capitán Mehdi Taremi denunció que la hostilidad política y los problemas de visado socavan el mensaje de paz de la FIFA. Tras entrenar en México por seguridad, el equipo llega bajo una presión inédita.

El clima que rodea al "Team Melli" en este Mundial 2026 dista mucho de ser una celebración futbolística. A pesar de los recientes anuncios de acuerdos diplomáticos, los jugadores y el cuerpo técnico aterrizaron en California con señales claras de agotamiento y frustración. Tras pasar días en un virtual confino en Tijuana, México, el equipo debió enfrentar seis horas de controles de seguridad adicionales para ingresar a Estados Unidos.

image Mehdi Taremi junto al DT de la Selección iraní, Amir Ghalenoei. Esta situación logística forzada afectó seriamente la preparación técnica del seleccionado. El entrenador Amir Ghalenoei admitió que tuvieron que cambiar su base de operaciones dos veces, lo que impidió una adaptación ideal al ritmo de la competencia. Sin embargo, el golpe más duro fue administrativo: a 11 miembros del cuerpo técnico les negaron el visado estadounidense para asistir a los partidos.

image La Selección de Irán antes de partir rumbo a Los Ángeles. Visas denegadas y el mensaje de paz en duda La exclusión no afectó solamente a los ciudadanos iraníes. El capitán Mehdi Taremi destacó que otros participantes, incluido el árbitro somalí Omar Artan, también sufrieron la denegación de sus documentos de entrada. Para Taremi, estas tensiones empañan la experiencia maravillosa que representaron los mundiales previos: "Este tipo de tensión socava el mensaje de la FIFA, que es que el fútbol trae la paz. Creo que este Mundial podría haber ofrecido un ambiente mejor del que ha habido. Pero espero que en el futuro sea mejor para todos los aficionados, independientemente del equipo al que apoyen en el Mundial".

La hostilidad se siente también en las calles de Los Ángeles. El equipo fue recibido por manifestantes en su hotel de Manhattan Beach, reflejando las divisiones de la gran comunidad de expatriados en la zona conocida como "Teherangeles". Existe una preocupación real por lo que pueda ocurrir en las tribunas del estadio durante el encuentro de esta noche.