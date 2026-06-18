La sobreprotección de los padres podría afectar la salud emocional de los adolescentes, según expertos

La forma en que los padres acompañan el crecimiento de sus hijos puede tener un impacto directo en su bienestar emocional durante la adolescencia y la adultez temprana. Una investigación encontró que las prácticas de crianza caracterizadas por un control excesivo se relacionan con una mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes .

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Los especialistas revisaron 52 estudios científicos que incluyeron a decenas de miles de participantes. Tras analizar la evidencia disponible, identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre la sobreprotección ejercida por los padres y diversos problemas de salud mental en adolescentes y adultos jóvenes, cuya edad promedio se ubicó cerca de los 20 años .

Los resultados sugieren que ciertas conductas de control excesivo pueden influir de manera negativa en el desarrollo emocional, especialmente cuando limitan las oportunidades de aprendizaje y autonomía de los hijos.

Los investigadores remarcan que la sobreprotección no debe confundirse con una crianza presente o comprometida . El problema surge cuando los adultos intervienen de forma constante en situaciones que los hijos podrían resolver por sí mismos.

Este tipo de comportamiento puede transmitir la idea de que los desafíos cotidianos son demasiado difíciles de afrontar sin ayuda externa . Como consecuencia, los niños y adolescentes pueden desarrollar una menor confianza en sus capacidades para enfrentar problemas, tomar decisiones o gestionar situaciones adversas.

El metaanálisis concluyó que la sobreprotección constituye un factor de riesgo modificable, lo que significa que los padres pueden ajustar estas conductas para favorecer un desarrollo emocional más saludable.

diálogo adolescentes familias

Un fenómeno presente en distintas culturas

La relación entre la crianza sobreprotectora y los problemas de salud mental apareció en diversos contextos culturales y socioeconómicos. Los estudios analizados incluyeron participantes de Estados Unidos y varios países sudamericanos, entre otros lugares.

Esta coincidencia en diferentes entornos refuerza la idea de que los efectos de la sobreprotección no dependen exclusivamente de factores culturales o familiares específicos, sino que pueden manifestarse de manera similar en distintos escenarios.