18 de junio de 2026 - 23:15

La sobreprotección de los padres podría afectar la salud emocional de los adolescentes, según expertos

La crianza caracterizada por un control excesivo se relaciona con una mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes.

Frente a la inseguridad, padres y madres mendocinos hablan con sus hijos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro.

Frente a la inseguridad, padres y madres mendocinos hablan con sus hijos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro.

Foto:

Imagen ilustrativa / IA
Por Redacción Por Las Redes

La forma en que los padres acompañan el crecimiento de sus hijos puede tener un impacto directo en su bienestar emocional durante la adolescencia y la adultez temprana. Una investigación encontró que las prácticas de crianza caracterizadas por un control excesivo se relacionan con una mayor presencia de síntomas de ansiedad y depresión en jóvenes.

Leé además

la psicologia dice que las personas que dejan varias tareas empezadas al mismo tiempo suelen compartir una caracteristica mental muy particular

La psicología dice que las personas que dejan varias tareas empezadas al mismo tiempo suelen compartir una característica mental muy particular

Por Ignacio Alvarado
la psicologia del color explica por que muchas personas se visten siempre de negro, blanco o gris: la dificultad emocional que queda reflejada

La psicología del color explica por qué muchas personas se visten siempre de negro, blanco o gris: la dificultad emocional que queda reflejada

Por Ignacio Alvarado
Adolescente redes sociales

Un estudio que analizó miles de casos

Los especialistas revisaron 52 estudios científicos que incluyeron a decenas de miles de participantes. Tras analizar la evidencia disponible, identificaron asociaciones estadísticamente significativas entre la sobreprotección ejercida por los padres y diversos problemas de salud mental en adolescentes y adultos jóvenes, cuya edad promedio se ubicó cerca de los 20 años.

Los resultados sugieren que ciertas conductas de control excesivo pueden influir de manera negativa en el desarrollo emocional, especialmente cuando limitan las oportunidades de aprendizaje y autonomía de los hijos.

Cuando el cuidado se transforma en control

Los investigadores remarcan que la sobreprotección no debe confundirse con una crianza presente o comprometida. El problema surge cuando los adultos intervienen de forma constante en situaciones que los hijos podrían resolver por sí mismos.

Este tipo de comportamiento puede transmitir la idea de que los desafíos cotidianos son demasiado difíciles de afrontar sin ayuda externa. Como consecuencia, los niños y adolescentes pueden desarrollar una menor confianza en sus capacidades para enfrentar problemas, tomar decisiones o gestionar situaciones adversas.

El metaanálisis concluyó que la sobreprotección constituye un factor de riesgo modificable, lo que significa que los padres pueden ajustar estas conductas para favorecer un desarrollo emocional más saludable.

diálogo adolescentes familias

Un fenómeno presente en distintas culturas

La relación entre la crianza sobreprotectora y los problemas de salud mental apareció en diversos contextos culturales y socioeconómicos. Los estudios analizados incluyeron participantes de Estados Unidos y varios países sudamericanos, entre otros lugares.

Esta coincidencia en diferentes entornos refuerza la idea de que los efectos de la sobreprotección no dependen exclusivamente de factores culturales o familiares específicos, sino que pueden manifestarse de manera similar en distintos escenarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

por que ver los partidos del mundial acompanado puede mejorar el bienestar emocional, segun la psicologia

Por qué ver los partidos del Mundial acompañado puede mejorar el bienestar emocional, según la psicología

Por Redacción Por Las Redes
quienes crecieron en los 60 y 70 aprendieron a detectar el animo de sus padres por la puerta: los 5 habitos que arrastran hoy

Quienes crecieron en los 60 y 70 aprendieron a detectar el ánimo de sus padres por la puerta: los 5 hábitos que arrastran hoy

El desempeño escolar de los estudiantes mendocinos ahora podrá seguirse con más facilidad a través de la App Mendoza por Mi (MxM). Imagen ilustrativa

El desempeño de los estudiantes de Mendoza se concentrará en una App: qué podrán ver los padres

Frente a la inseguridad, padres y madres mendocinos hablan con sus hijos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro.

Independencia en tiempos de inseguridad: las precauciones que toman los padres para cuidar a sus adolescentes