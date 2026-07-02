Luces de freno intermitentes obligatorias a partir de julio: el cambio que deberán incorporar los autos nuevos

A partir del 7 de julio, los vehículos nuevos activarán ráfagas de luz automáticas en frenadas bruscas para reducir la distancia de frenado en 4,5 metros.

La Unión Europea establece un nuevo estándar de seguridad activa que exige luces de freno. Desde el 7 de julio de 2026, el sistema de Señal de Parada de Emergencia (ESS) será obligatorio en todas las nuevas matriculaciones. Esta tecnología sustituye la luz fija por un parpadeo rápido para alertar sobre detenciones violentas en carretera.

El sistema ESS no es un accesorio estético, sino una herramienta diseñada bajo el Reglamento UE 2019/2144 para combatir los alcances traseros. Su funcionamiento es automático y responde a criterios técnicos estrictos. La electrónica de a bordo activa el parpadeo solo si el coche supera los 50 km/h y experimenta una deceleración mayor a 6 metros por segundo cuadrado. En ese instante, el sistema procesa datos del ABS y la presión del pedal para iniciar la intermitencia frenética de los faros traseros.

¿Por qué el parpadeo reduce la distancia de frenado? La implementación del ESS se basa en la respuesta cerebral humana. El ojo reacciona con mayor celeridad a un estímulo intermitente que a uno estático, lo que permite al conductor que circula detrás ganar tiempo vital.

Según los estudios técnicos, esta mejora en la capacidad de reacción ahorra aproximadamente 4,5 metros en la distancia de frenado. En situaciones de emergencia, ese margen marca la diferencia entre una colisión grave y una detención segura.

¿Qué otros sistemas de seguridad incorpora el auto nuevo? Este dispositivo es el último componente de un ecosistema digital que redefine la seguridad en el parque automotor. Junto al ESS, las nuevas matriculaciones deben incluir de serie la "caja negra" o EDR, que registra parámetros del vehículo antes de un impacto, y la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

También se suman el asistente de velocidad inteligente (ISA), el mantenimiento activo de carril y los sensores de fatiga. ¿Los autos usados deben sumar las luces de freno intermitentes? Para los propietarios de coches usados o clásicos, la normativa no exige ninguna modificación técnica. No existe obligación de instalar kits de terceros ni realizar actualizaciones de retrofit. La exigencia se limita exclusivamente a vehículos que se inscriban por primera vez en el registro a partir de la fecha límite. Sin embargo, la industria advierte que la integración obligatoria de estos sistemas complejos influirá en el incremento de los precios de venta de los modelos nuevos que lleguen al mercado europeo.