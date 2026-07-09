Sin harina, sin azúcar, sin edulcorantes: cómo hacer mini panqueques de banana para un desayuno saludable

Con banana madura y lentejas como base, esta receta sin azúcar permite preparar mini panqueques esponjosos, nutritivos y listos en apenas 20 minutos.

Los mini panqueques son una opción nutritiva que evita el azúcar y los edulcorantes.

Si buscás una alternativa diferente para el desayuno o la merienda, estos mini panqueques de banana son una excelente opción. No llevan harina, azúcar ni edulcorantes, pero logran una textura suave y un sabor dulce gracias a la fruta madura.

Lo más llamativo de la receta es uno de sus ingredientes principales. Aunque pueda sorprender, casi no se percibe en el resultado final y aporta proteínas, fibra y nutrientes que convierten a estos pancakes en una preparación mucho más completa.

La receta también permite variar los acompañamientos según el gusto de cada persona. WEB Ingredientes para preparar 12 mini panqueques Esta receta rinde aproximadamente 12 mini pancakes y requiere ingredientes muy fáciles de conseguir.

Ingredientes 1/2 taza de lentejas secas (120 g).

secas (120 g). 75 ml de leche vegetal o de vaca.

o de vaca. 1 banana madura (120 g).

madura (120 g). 1 huevo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de canela. Opcional para servir: Pasta de maní natural.

Cacao amargo.

Frutos secos picados. Paso a paso para hacer mini panqueques sin harina Una vez finalizado el remojo, descartá el agua y enjuagá bien las lentejas. Luego seguí estos pasos: Colocá las lentejas remojadas junto con la leche en una licuadora o mixer y procesá hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporá la banana madura, el huevo, la esencia de vainilla, la canela y el polvo de hornear. Volvé a procesar hasta conseguir una preparación lisa. Calentá una sartén antiadherente previamente pincelada con un poco de aceite. Colocá pequeñas porciones de la mezcla y cociná a fuego bajo o medio con la sartén tapada. Cuando los bordes comiencen a cocinarse y el centro aún esté húmedo, dales vuelta con ayuda de una espátula. Cociná unos segundos más del otro lado. Repetí el procedimiento hasta terminar toda la preparación. Una vez listos, podés servirlos con pasta de maní, cacao amargo espolvoreado o algunos frutos secos para sumar textura y sabor. Rinde 12 porciones y pueden guardarse en la heladera en un envase hermético. WEB Por qué esta receta resulta una opción diferente La banana madura aporta el dulzor natural, por lo que no hace falta agregar azúcar ni edulcorantes. Además, las lentejas enriquecen la receta con proteínas vegetales y fibra sin modificar prácticamente el sabor.

WEB Por ese motivo, estos mini panqueques también pueden ser una buena estrategia para incorporar legumbres en la alimentación de los más chicos, ya que la mayoría no percibe su presencia una vez cocidos.