Sin harina, sin azúcar, sin edulcorantes: cómo hacer mini panqueques de banana para un desayuno saludable

Si buscás una alternativa diferente para el desayuno o la merienda, estos mini panqueques de banana son una excelente opción. No llevan harina, azúcar ni edulcorantes, pero logran una textura suave y un sabor dulce gracias a la fruta madura.
Con banana madura y lentejas como base, esta receta sin azúcar permite preparar mini panqueques esponjosos, nutritivos y listos en apenas 20 minutos.
Si buscás una alternativa diferente para el desayuno o la merienda, estos mini panqueques de banana son una excelente opción. No llevan harina, azúcar ni edulcorantes, pero logran una textura suave y un sabor dulce gracias a la fruta madura.
Lo más llamativo de la receta es uno de sus ingredientes principales. Aunque pueda sorprender, casi no se percibe en el resultado final y aporta proteínas, fibra y nutrientes que convierten a estos pancakes en una preparación mucho más completa.
Esta receta rinde aproximadamente 12 mini pancakes y requiere ingredientes muy fáciles de conseguir.
La banana madura aporta el dulzor natural, por lo que no hace falta agregar azúcar ni edulcorantes. Además, las lentejas enriquecen la receta con proteínas vegetales y fibra sin modificar prácticamente el sabor.
Por ese motivo, estos mini panqueques también pueden ser una buena estrategia para incorporar legumbres en la alimentación de los más chicos, ya que la mayoría no percibe su presencia una vez cocidos.