Dónde ubicar sal gruesa dentro de casa para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

El Feng Shui considera a la sal gruesa un elemento de purificación. Colocarla en ciertos espacios de casa ayudaría a favorecer la armonía y la buena suerte.

Su objetivo principal es acompañar otros hábitos que sí influyen directamente en el bienestar dentro de casa.

Muchas personas recurren a pequeños rituales para renovar la energía de su casa y crear un ambiente más equilibrado. Entre ellos, uno de los más conocidos consiste en utilizar sal gruesa, un ingrediente cotidiano al que el Feng Shui le atribuye propiedades simbólicas relacionadas con la protección y la limpieza energética.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estos efectos, esta filosofía milenaria china sostiene que la sal ayuda a absorber las energías consideradas densas y favorece una mejor circulación del Chi. La clave, según esta práctica, está en colocarla en lugares estratégicos y renovarla con frecuencia.

El uso de sal gruesa forma parte de las creencias tradicionales del Feng Shui. WEB Cuáles son los lugares donde el Feng Shui recomienda colocar sal gruesa Dentro del Feng Shui, la ubicación de la sal tiene un significado especial porque cada espacio de la casa representa un punto por donde circula la energía. Utilizar recipientes pequeños con sal marina gruesa o sal de roca es una de las formas más habituales de aplicar este recurso.

Uno de los sitios más importantes es la puerta principal Se aconseja colocar un pequeño recipiente junto a la entrada o esparcir una fina línea de sal sobre el umbral. Según esta tradición, este gesto actúa como una barrera simbólica que impide el ingreso de energías negativas y favorece la llegada de prosperidad y bienestar.

Otro lugar recomendado son las cuatro esquinas de las habitaciones Allí pueden colocarse pequeños recipientes con sal para representar la limpieza de energías estancadas y promover una sensación de equilibrio, especialmente en espacios donde las personas pasan gran parte del día.