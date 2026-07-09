9 de julio de 2026 - 22:15

Dónde ubicar sal gruesa dentro de casa para atraer la buena suerte, según el Feng Shui

El Feng Shui considera a la sal gruesa un elemento de purificación. Colocarla en ciertos espacios de casa ayudaría a favorecer la armonía y la buena suerte.

Su objetivo principal es acompañar otros hábitos que sí influyen directamente en el bienestar dentro de casa.

Su objetivo principal es acompañar otros hábitos que sí influyen directamente en el bienestar dentro de casa.

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Por Lucas Vasquez

Muchas personas recurren a pequeños rituales para renovar la energía de su casa y crear un ambiente más equilibrado. Entre ellos, uno de los más conocidos consiste en utilizar sal gruesa, un ingrediente cotidiano al que el Feng Shui le atribuye propiedades simbólicas relacionadas con la protección y la limpieza energética.

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Aunque no existe evidencia científica que respalde estos efectos, esta filosofía milenaria china sostiene que la sal ayuda a absorber las energías consideradas densas y favorece una mejor circulación del Chi. La clave, según esta práctica, está en colocarla en lugares estratégicos y renovarla con frecuencia.

El uso de sal gruesa forma parte de las creencias tradicionales del Feng Shui.

El uso de sal gruesa forma parte de las creencias tradicionales del Feng Shui.

Cuáles son los lugares donde el Feng Shui recomienda colocar sal gruesa

Dentro del Feng Shui, la ubicación de la sal tiene un significado especial porque cada espacio de la casa representa un punto por donde circula la energía. Utilizar recipientes pequeños con sal marina gruesa o sal de roca es una de las formas más habituales de aplicar este recurso.

Uno de los sitios más importantes es la puerta principal

Se aconseja colocar un pequeño recipiente junto a la entrada o esparcir una fina línea de sal sobre el umbral. Según esta tradición, este gesto actúa como una barrera simbólica que impide el ingreso de energías negativas y favorece la llegada de prosperidad y bienestar.

Otro lugar recomendado son las cuatro esquinas de las habitaciones

Allí pueden colocarse pequeños recipientes con sal para representar la limpieza de energías estancadas y promover una sensación de equilibrio, especialmente en espacios donde las personas pasan gran parte del día.

Ventanas, dormitorio y cómo renovar la sal correctamente

  • Las ventanas también ocupan un papel importante dentro de esta práctica. El Feng Shui sostiene que son otro punto de ingreso de energía al hogar, por lo que ubicar sal cerca de los alféizares ayudaría simbólicamente a filtrar las vibraciones consideradas negativas antes de que se distribuyan por la vivienda.
  • En el dormitorio, algunas personas colocan dos pequeños recipientes con sal gruesa, uno a cada lado de la cama. La tradición afirma que esta práctica favorece un ambiente más tranquilo, contribuye al descanso y protege el espacio donde se duerme de influencias externas.

Para mantener el ritual, el Feng Shui recomienda renovar la sal una vez por semana. Cuando llegue el momento de reemplazarla, no se aconseja arrojarla directamente a la basura. La costumbre indica desecharla por el desagüe con abundante agua o enterrarla lejos de la vivienda, como una forma simbólica de liberar la energía que habría absorbido durante esos días.

Para que el efecto continúe, hay que evitar que la sal se humedezca en exceso y renovar el contenido con la frecuencia indicada.

Para que el efecto continúe, hay que evitar que la sal se humedezca en exceso y renovar el contenido con la frecuencia indicada.

Para el Feng Shui, la sal gruesa representa un elemento de purificación y protección que puede colocarse en la puerta principal, las cuatro esquinas de las habitaciones, las ventanas y cerca de la cama. Aunque sus beneficios pertenecen solo al ámbito de las creencias.

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