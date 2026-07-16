Pocos lo saben: por qué las heladeras tienen un pequeño orificio en la parte trasera y para qué sirve

Al limpiar la heladera, muchas personas descubren un pequeño orificio en la pared del fondo y no saben para qué sirve. Aunque suele pasar desapercibido, esa pieza cumple una función fundamental dentro del sistema de refrigeración: drenar el agua de condensación y evitar la acumulación de humedad, hielo y malos olores.

No es ni el caloventor ni la heladera: el mayor consumidor de electricidad en una cocina puede ser un electrodoméstico en el que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría

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Como casi nunca aparece en las publicidades ni forma parte de los controles habituales de mantenimiento, es uno de esos detalles que millones de personas utilizan durante años sin conocer realmente su importancia.

Sin embargo, cuando deja de funcionar correctamente, los problemas aparecen rápidamente.

Cada vez que abrimos la puerta de la heladera , entra aire más cálido y húmedo.

Cuando ese aire entra en contacto con las superficies frías, parte de la humedad se condensa y se transforma en pequeñas gotas de agua.

Ese líquido es conducido hacia el pequeño orificio ubicado en la parte posterior del compartimiento principal.

Desde allí pasa a un conducto que desemboca en una bandeja situada sobre el compresor.

El calor generado por el propio motor evapora lentamente esa agua sin necesidad de intervención.

Por eso, en condiciones normales, nunca debería acumularse líquido dentro del refrigerador.

Qué ocurre cuando se tapa

Los técnicos explican que restos de alimentos, migas o pequeñas partículas pueden obstruir ese conducto.

Cuando eso sucede, el agua deja de drenar correctamente y comienza a acumularse en el fondo de la heladera.

Los síntomas más frecuentes son:

agua debajo de los cajones de verduras;

formación de hielo en zonas donde antes no aparecía;

malos olores persistentes;

exceso de humedad en el interior.

Cómo limpiarlo correctamente

La mayoría de los fabricantes recomienda revisar periódicamente el orificio.

Puede limpiarse cuidadosamente utilizando el accesorio plástico que incluyen algunos modelos o una varilla flexible diseñada para ese fin.

No conviene introducir objetos metálicos o puntiagudos porque podrían dañar el conducto interno.

Realizar esta tarea cada algunos meses ayuda a mantener un funcionamiento más eficiente.

Un detalle pequeño que evita grandes problemas

Ese discreto orificio demuestra que muchos componentes importantes de la heladera pasan completamente inadvertidos. Mantenerlo limpio no solo evita pérdidas de agua y malos olores, sino que también ayuda a conservar un mejor rendimiento del equipo y prolongar su vida útil con un mantenimiento muy sencillo.