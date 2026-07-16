16 de julio de 2026 - 11:05

Los organizadores profesionales coinciden: el error que hace que los cajones vuelvan a desordenarse en pocos días

Los expertos en organización explican por qué muchos cajones vuelven a desordenarse casi sin darse cuenta.

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Por Ignacio Alvarado

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Muchas personas vacían completamente el cajón, clasifican todo y vuelven a acomodarlo con cuidado.

Sin embargo, al poco tiempo el desorden reaparece.

El motivo suele estar en la forma de organizar, no en el esfuerzo realizado.

El error que más repiten quienes organizan los cajones

Los organizadores profesionales coinciden en que el problema aparece cuando los objetos se agrupan por tamaño o por el espacio disponible, en lugar de hacerlo por frecuencia de uso.

Eso obliga a mover varias cosas cada vez que se necesita una sola.

Con el paso de los días, los elementos comienzan a mezclarse nuevamente.

En cambio, cuando los objetos más utilizados ocupan los lugares más accesibles, el mantenimiento del orden resulta mucho más sencillo.

El cerebro también colabora.

Al repetir siempre el mismo movimiento, incorpora rápidamente dónde debe guardar cada elemento.

La organización necesita límites físicos

Otro error muy frecuente consiste en dejar espacios completamente abiertos.

Sin divisores o recipientes, los objetos terminan desplazándose con cada apertura del cajón.

Por eso los especialistas recomiendan utilizar pequeñas cajas, bandejas o separadores.

No hace falta comprar organizadores costosos.

Muchas veces alcanzan cajas de cartón, recipientes reutilizados o pequeños contenedores de plástico.

Lo importante es que cada categoría tenga un lugar claramente definido.

Menos objetos, menos desorden

Los expertos también recuerdan que ningún sistema funciona si el cajón contiene demasiadas cosas.

Antes de organizar, conviene revisar qué elementos realmente se utilizan y cuáles llevan meses sin salir de allí.

Eliminar lo innecesario simplifica cualquier método de organización.

El orden también depende de cómo guardamos las cosas

Mantener los cajones organizados no requiere dedicar horas cada semana. Los especialistas explican que la verdadera diferencia aparece cuando cada objeto tiene un lugar específico y fácil de alcanzar. Una buena organización no busca acomodar más cosas, sino facilitar que vuelvan naturalmente al mismo sitio después de cada uso.

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