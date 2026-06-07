Los expertos lo revelan: caminar durante 1 hora al día y a ritmo pausado quema 75.000 calorías al año

Caminar es una de las formas más sencillas de mantenerse activo, pero detrás de ese hábito cotidiano existe un efecto acumulativo que siempre se pasa por alto. Los expertos señalan que dedicar una hora diaria a esta actividad puede traducirse en un importante gasto energético anual, aunque hay factores que determinan el resultado final.

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Lo más llamativo es que no hace falta correr ni realizar entrenamientos agotadores para obtener beneficios. La clave estaría en la constancia y en convertir el movimiento en una rutina sostenible. Con el paso de los meses, los efectos pueden reflejarse tanto en la salud cardiovascular como en la resistencia física y el bienestar general.

La cifra de 75.000 calorías anuales puede parecer sorprendente a primera vista, pero surge de sumar pequeños esfuerzos realizados de manera constante. Según explican expertos en actividad física de NHS , una caminata de aproximadamente una hora a ritmo tranquilo puede representar alrededor de 200 calorías consumidas, aunque el valor varía según cada persona.

La caminata ofrece beneficios que van mucho más allá de las calorías quemadas.

Cuando esa actividad se repite durante los 365 días del año, el gasto energético acumulado alcanza números importantes. El peso corporal influye de forma directa, ya que quienes tienen una mayor masa corporal suelen utilizar más energía para recorrer la misma distancia. Del mismo modo, la velocidad de desplazamiento también modifica el resultado.

Caminar sobre pendientes, superficies irregulares o arena demanda un esfuerzo adicional que incrementa el consumo calórico. A esto se suma la duración de cada salida y, sobre todo, la frecuencia con la que se mantiene el hábito.

Las recomendaciones actuales para adultos sugieren realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular varias veces por semana. Una caminata diaria de una hora supera ampliamente ese mínimo recomendado y permite incorporar movimiento de forma natural a la rutina.

caminata diaria Este simple ejercicio acumula un gasto energético significativo. WEB

Por qué la constancia marca la diferencia

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que solo los entrenamientos intensos producen resultados. Sin embargo, una actividad moderada realizada con regularidad puede generar cambios significativos en el organismo sin exigir esfuerzos extremos.

Un ritmo pausado suele ser aquel que permite mantener una conversación mientras se camina. Aunque parezca una intensidad baja, el cuerpo trabaja de manera continua:

Aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca. Activa la circulación. Moviliza distintos grupos musculares. Este estímulo repetido favorece la resistencia física y contribuye al gasto energético total.

Para quienes llevan una vida sedentaria, la recomendación es comenzar de forma gradual. En lugar de intentar completar una hora desde el primer día, puede ser más conveniente iniciar con sesiones de 20 o 30 minutos e incrementar el tiempo progresivamente semana tras semana.

También es importante utilizar calzado cómodo, elegir recorridos seguros y prestar atención a posibles molestias en rodillas, caderas o espalda. La hidratación adecuada y evitar las horas de calor intenso son otras medidas que ayudan a sostener el hábito de manera saludable.

caminata diaria WEB

La caminata diaria ofrece ventajas adicionales: reduce el tiempo sedentario, ayuda al funcionamiento cardiovascular, mejora la movilidad articular y representa una alternativa accesible para quienes no disfrutan de los gimnasios o buscan retomar la actividad física después de un largo período de inactividad.