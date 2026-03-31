31 de marzo de 2026 - 11:42

3 ejercicios físicos que evitan el deterioro cognitivo en mayores de 65 años

Cada una de estas actividades, practicada de forma regular y con cierta intensidad, ayuda a mantener el cerebro en forma.

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Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo 

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Por Alejo Zanabria

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Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo

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Cuáles son los 3 ejercicios físicos que mejoran la capacidad cognitiva

Un estudio internacional (con participación de la Universidad de Finlandia Oriental, la Universidad de Edimburgo y ETH Zürich) demostró que ciertas actividades físicas con alta exigencia cognitiva pueden mejorar de forma inmediata la función cerebral en personas mayores.

Sólo una sesión de golf, una caminata de 6 kilómetros o marcha nórdica fueron suficientes para notar mejoras en pruebas de atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.

1. Golf

Según el estudio publicado en BMJ Open Sport & Exercise Medicine, una sola partida de 18 hoyos fue suficiente para mejorar la atención y la velocidad de procesamiento en adultos mayores.

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Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo

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Esto se debe a que jugar al golf implica tomar decisiones estratégicas, analizar el terreno, calcular distancias, controlar emociones y ejecutar con precisión. Todo esto activa funciones cognitivas como la concentración, la memoria de trabajo y la planificación.

2. Senderismo

El estudio indica que caminar 6 km a paso regular, sin bastones, produjo mejoras significativas tanto en funciones cognitivas simples (como la atención) como en funciones ejecutivas complejas (como la capacidad de alternar tareas).

Según los autores, el senderismo mejora el flujo sanguíneo y el oxígeno al cerebro, lo que favorece el funcionamiento del hipocampo (una región clave para la memoria). Además, al realizarse en entornos naturales, ayuda a reducir el estrés y favorece la neuroplasticidad.

Ejercicios
Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo

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3. Marcha nórdica

De las tres actividades analizadas, la marcha nórdica fue la que mostró mejoras más amplias y profundas. Según el estudio, esta actividad no sólo mejoró la atención (TMT-A), sino también las funciones ejecutivas (TMT-B) y la eficiencia cognitiva total (TMT B – TMT A).

Además, 48 horas después del ejercicio, se observó un aumento significativo en los niveles de BDNF, un biomarcador relacionado con la regeneración neuronal.

Ejercicios
Estos son tres ejercicios que evitan el deterioro cognitivo.

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