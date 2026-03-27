"El único ejercicio que haría": la recomendación de los especialistas para las mujeres +50

El puente de glúteos es uno de los ejercicios más recomendados para mujeres a partir de los 50 por su impacto directo en la fuerza muscular y la calidad de vida. En esta etapa, el cuerpo atraviesa cambios asociados a la menopausia, entre ellos la pérdida de masa muscular conocida como sarcopenia.

La sarcopenia afecta el equilibrio, la movilidad y la autonomía diaria. Frente a este escenario, el entrenamiento de fuerza deja de ser opcional y pasa a ser una herramienta central para sostener la funcionalidad del cuerpo. En ese contexto, el puente de glúteos aparece como una opción accesible, de bajo impacto y adaptable a distintos niveles.

Ejercicios Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. web Ejercicios abdominales Un ejercicio simple con impacto global Especialistas lo definen como un movimiento básico y funcional que involucra grupos musculares clave. No solo activa los glúteos, sino también el abdomen y la zona lumbar, lo que permite trabajar el cuerpo de forma integral sin someterlo a cargas excesivas.

Cómo ejecutar correctamente el movimiento Para realizar el ejercicio, el cuerpo debe colocarse boca arriba, con rodillas flexionadas y pies apoyados a la altura de las caderas. Desde esa posición, se eleva la pelvis contrayendo los glúteos hasta formar una línea recta entre rodillas y hombros.

Ejercicio casa Beneficios que van más allá de lo estético El fortalecimiento de los glúteos reduce la carga sobre la columna vertebral y mejora la postura. También contribuye a estabilizar la pelvis y prevenir molestias lumbares. A nivel funcional, facilita acciones cotidianas como levantarse de una silla o subir escaleras.

Además, el ejercicio impacta en la regulación del estrés, al influir en niveles hormonales como el cortisol. Este efecto se suma a la mejora general del estado físico, lo que refuerza su valor como herramienta preventiva. pérdida de peso 60 años El ejercicio de alta intensidad debe practicarse 2-3 veces por semana. WEB Progresión y adaptación al nivel de cada persona El puente de glúteos permite avanzar de forma gradual. Se puede comenzar con 8 a 10 repeticiones y aumentar la dificultad con peso adicional, bandas elásticas o variantes a una sola pierna. Estas progresiones mantienen el estímulo muscular y evitan estancamientos.