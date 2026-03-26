La clave para combatir la demencia: cómo impacta el ejercicio físico en el cuerpo y la mente

Especialistas sostienen que el ejercicio supera a otros factores cuando se trata de retrasar el envejecimiento.

Lo importante no es empezar joven, sino la clave está en seguir los ejercicios.

El ejercicio físico regular impacta de manera directa sobre el envejecimiento y la prevención de enfermedades. Varios estudios posicionan al ejercicio como el hábito más efectivo para reducir riesgos asociados a la edad, incluida la demencia. Estas conclusiones se apoyan en investigaciones que analizan tanto el cuerpo como el cerebro, y refuerzan la importancia del movimiento en la vida cotidiana.

pérdida de peso 60 años El ejercicio de alta intensidad debe practicarse 2-3 veces por semana. WEB Menos enfermedades y mejor calidad de vida Una revisión publicada en Cell Metabolism respalda estas afirmaciones al analizar el ejercicio como herramienta terapéutica frente a enfermedades crónicas. El estudio, realizado por científicos australianos y daneses, concluye que la actividad física reduce el impacto de patologías vinculadas al envejecimiento, incluido el deterioro cognitivo.

ejercicios después de los 50 años Al final del circuito, estos movimientos ayudan a completar los cinco minutos de actividad física. WEB El análisis también advierte un contraste: aunque la esperanza de vida aumentó cerca de un 60 % en el último siglo, los niveles de actividad física disminuyeron. Este cambio contribuyó al crecimiento de enfermedades no transmisibles como la obesidad y la hipertensión. Protección del cerebro y prevención de enfermedades neurodegenerativas

Otro hallazgo relevante señala que el ejercicio ayuda a preservar la barrera hematoencefálica, una estructura clave para proteger el cerebro. Investigaciones publicadas en Cell indican que la actividad física fortalece esta barrera, lo que reduce el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

Con el paso del tiempo, esta barrera tiende a debilitarse, lo que facilita la entrada de sustancias dañinas y favorece la neuroinflamación. Los estudios muestran que durante el ejercicio el hígado libera proteínas que contribuyen a restaurar esa protección.

ejercicio para cintura WEB El rol de las moléculas del ejercicio en la función cognitiva Investigacionesprofundizan en el mecanismo detrás de estos beneficios. El foco está en las exerquinas, moléculas liberadas durante la actividad física que viajan por el organismo e influyen en distintos órganos. ejercicio para cintura Practicados 4 veces por semana en pocos minutos, alivia la presión lumbar. WEB En estudios con animales, se observó que el plasma de individuos activos mejora la memoria en sujetos sedentarios. Los científicos identificaron una proteína específica, la GPLD1, producida por el hígado. Al aumentar su presencia, se registraron mejoras cognitivas y mayor generación de neuronas, incluso sin que la proteína ingresara directamente al cerebro.