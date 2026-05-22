Los expertos llegaron a una conclusión: 6 consejos clave para las personas mayores de 55 años que quieran hacer ejercicio en invierno

Las bajas temperaturas y las jornadas más cortas del invierno suelen reducir la actividad física, especialmente entre las personas mayores de 55 años . Sin embargo, mantenerse en movimiento durante esta época resulta fundamental para conservar la movilidad, fortalecer músculos y articulaciones, mejorar el estado de ánimo y evitar el aumento de peso.

Por Redacción Por Las Redes

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El ejercicio furor entre las personas mayores de 55 años para este invierno

Especialistas en medicina deportiva advierten que abandonar el ejercicio en invierno puede favorecer el sedentarismo y aumentar problemas vinculados con la circulación, la rigidez corporal y la tristeza estacional.

Aunque el frío obliga a tomar más precauciones, realizar actividad física durante el invierno sigue siendo beneficioso y seguro si se adoptan ciertos cuidados. Caminar, hacer senderismo suave o ejercicios de movilidad al aire libre continúan siendo opciones saludables incluso en los meses más fríos, siempre que se proteja adecuadamente el cuerpo y se adapten las rutinas a las condiciones climáticas.

Uno de los errores más frecuentes en invierno es abrigarse demasiado durante el ejercicio. Las personas mayores de 55 años suelen ser más sensibles a los cambios térmicos, por lo que conviene utilizar varias capas livianas que puedan quitarse gradualmente a medida que el cuerpo entra en calor.

Proteger manos, pies y cabeza para prevenir lesiones por frío

Con el paso de los años, la circulación sanguínea puede volverse más lenta en algunas zonas del cuerpo, por eso las extremidades necesitan una protección especial durante el invierno.

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Utilizar protector solar incluso en días fríos

Muchas personas creen que el protector solar solo es necesario en verano, pero durante el invierno la radiación ultravioleta continúa afectando la piel. La nieve y las superficies claras reflejan gran parte de los rayos solares y aumentan el riesgo de quemaduras.

Mantener una buena hidratación aunque no haya sensación de sed

Durante el invierno suele disminuir la sensación de sed, pero el cuerpo continúa perdiendo líquidos durante el ejercicio. En personas mayores de 55 años esto puede favorecer cuadros de deshidratación, fatiga y baja presión.

Planificar la actividad física según el clima

El invierno exige adaptar horarios y rutinas. Las primeras horas de la mañana y el anochecer suelen presentar temperaturas mucho más bajas y mayor humedad, condiciones que incrementan el riesgo de lesiones musculares o problemas respiratorios.

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Reconocer los síntomas de hipotermia y congelación

Las personas mayores presentan mayor sensibilidad al frío extremo y más dificultades para regular la temperatura corporal. Por eso resulta fundamental prestar atención a síntomas que pueden indicar hipotermia o congelación.

Entre las señales más importantes aparecen:

- Temblores intensos.

- Entumecimiento en manos o pies.

- Piel muy pálida o blanquecina.

- Dificultad para hablar.

- Cansancio extremo o pérdida de coordinación.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda suspender inmediatamente la actividad física, buscar un lugar cálido y consultar asistencia médica si el malestar continúa.