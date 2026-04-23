Ilse, jubilada: "con 98 años hago ejercicios 4 veces por semana y 9 rutinas me mantienen fuerte y ágil"

A los 98 años, Ilse desafía la idea de que la actividad física tiene límites de edad. Sus ejercicios semanales no solo la mantienen en movimiento, sino que también le permiten conservar una independencia que muchas personas pierden con el paso del tiempo.
Lo más llamativo no es solo su constancia, sino el tipo de ejercicios que realiza. No se trata de movimientos complejos, sino de acciones cotidianas entrenadas de forma consciente. Esa elección es la clave detrás de su estado físico actual.
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Durante los años, enfrentó situaciones difíciles de salud.
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Cómo es la rutina que combina fuerza, equilibrio y movilidad
Ilse, una mujer austriaca de 98 años, entrena cuatro veces por semana con una serie de nueve ejercicios pensados para trabajar habilidades esenciales: fuerza muscular, estabilidad y coordinación. Su enfoque no apunta a la intensidad, sino a la funcionalidad, es decir, a mejorar movimientos que se utilizan en la vida diaria.
Ejercicios clave para mantener la independencia
- La rutina continúa con el puente de glúteos, un ejercicio que fortalece la zona lumbar y ayuda a estabilizar la pelvis. También realiza estiramientos específicos, como una posición en la que cruza una pierna sobre la otra para mejorar la flexibilidad y reducir tensiones.
- Uno de los puntos más importantes es la capacidad de levantarse del suelo sin ayuda. Ilse entrena este movimiento paso a paso, desde estar acostada hasta ponerse de pie, reforzando una habilidad clave para la autonomía.
- El programa se completa con desplazamientos laterales, que trabajan la coordinación en movimientos menos habituales, pero esenciales para evitar tropiezos y mejorar la movilidad en espacios reducidos.
- Más allá de los ejercicios, su estilo de vida incluye caminar a diario y practicar yoga.
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Este tipo de ejercicios no solo fortalecen, sino que preparan para situaciones cotidianas.
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La historia de Ilse demuestra que la actividad física puede adaptarse a cualquier etapa de la vida. Con ejercicios simples y constancia, es posible mejorar la calidad de vida, mantener la independencia y fortalecer el cuerpo, sin importar la edad en la que se comience.