23 de abril de 2026 - 17:35

Ilse, jubilada: "con 98 años hago ejercicios 4 veces por semana y 9 rutinas me mantienen fuerte y ágil"

Ilse, a sus 98 años, entrena cuatro veces por semana con ejercicios simples que mejoran fuerza, equilibrio y movilidad a cualquier edad.

Ilse comenzó a entrenar a los 60 años, y desde entonces mantuvo la constancia en sus ejercicios.

Ilse comenzó a entrenar a los 60 años, y desde entonces mantuvo la constancia en sus ejercicios.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Lo más llamativo no es solo su constancia, sino el tipo de ejercicios que realiza. No se trata de movimientos complejos, sino de acciones cotidianas entrenadas de forma consciente. Esa elección es la clave detrás de su estado físico actual.

ejercicios personas mayores
Durante los años, enfrentó situaciones difíciles de salud.

Durante los años, enfrentó situaciones difíciles de salud.

Cómo es la rutina que combina fuerza, equilibrio y movilidad

Ilse, una mujer austriaca de 98 años, entrena cuatro veces por semana con una serie de nueve ejercicios pensados para trabajar habilidades esenciales: fuerza muscular, estabilidad y coordinación. Su enfoque no apunta a la intensidad, sino a la funcionalidad, es decir, a mejorar movimientos que se utilizan en la vida diaria.

  • Uno de los ejercicios principales es el clásico gesto de sentarse y levantarse de una silla, que replica una acción cotidiana. En una variante más avanzada, incorpora una banda elástica para trabajar la estabilidad de las rodillas y fortalecer la musculatura.
  • También incluye prácticas de equilibrio, como mantener un pie delante del otro sin apoyo, algo fundamental para prevenir caídas. A esto se suma la caminata hacia atrás, que obliga a prestar mayor atención a cada paso y mejora la coordinación general.
  • Otro movimiento más complejo es el descenso controlado al suelo, donde entrena cómo distribuir el peso del cuerpo de forma segura.

Ejercicios clave para mantener la independencia

  • La rutina continúa con el puente de glúteos, un ejercicio que fortalece la zona lumbar y ayuda a estabilizar la pelvis. También realiza estiramientos específicos, como una posición en la que cruza una pierna sobre la otra para mejorar la flexibilidad y reducir tensiones.
  • Uno de los puntos más importantes es la capacidad de levantarse del suelo sin ayuda. Ilse entrena este movimiento paso a paso, desde estar acostada hasta ponerse de pie, reforzando una habilidad clave para la autonomía.
  • El programa se completa con desplazamientos laterales, que trabajan la coordinación en movimientos menos habituales, pero esenciales para evitar tropiezos y mejorar la movilidad en espacios reducidos.
  • Más allá de los ejercicios, su estilo de vida incluye caminar a diario y practicar yoga.
ejercicios personas mayores
Este tipo de ejercicios no solo fortalecen, sino que preparan para situaciones cotidianas.

Este tipo de ejercicios no solo fortalecen, sino que preparan para situaciones cotidianas.

La historia de Ilse demuestra que la actividad física puede adaptarse a cualquier etapa de la vida. Con ejercicios simples y constancia, es posible mejorar la calidad de vida, mantener la independencia y fortalecer el cuerpo, sin importar la edad en la que se comience.

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