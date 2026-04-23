Ilse, jubilada: "con 98 años hago ejercicios 4 veces por semana y 9 rutinas me mantienen fuerte y ágil"

Ilse, a sus 98 años, entrena cuatro veces por semana con ejercicios simples que mejoran fuerza, equilibrio y movilidad a cualquier edad.

Ilse comenzó a entrenar a los 60 años, y desde entonces mantuvo la constancia en sus ejercicios.

A los 98 años, Ilse desafía la idea de que la actividad física tiene límites de edad. Sus ejercicios semanales no solo la mantienen en movimiento, sino que también le permiten conservar una independencia que muchas personas pierden con el paso del tiempo.

Lo más llamativo no es solo su constancia, sino el tipo de ejercicios que realiza. No se trata de movimientos complejos, sino de acciones cotidianas entrenadas de forma consciente. Esa elección es la clave detrás de su estado físico actual.

ejercicios personas mayores Durante los años, enfrentó situaciones difíciles de salud. WEB

Cómo es la rutina que combina fuerza, equilibrio y movilidad Ilse, una mujer austriaca de 98 años, entrena cuatro veces por semana con una serie de nueve ejercicios pensados para trabajar habilidades esenciales: fuerza muscular, estabilidad y coordinación. Su enfoque no apunta a la intensidad, sino a la funcionalidad, es decir, a mejorar movimientos que se utilizan en la vida diaria.

Uno de los ejercicios principales es el clásico gesto de sentarse y levantarse de una silla, que replica una acción cotidiana. En una variante más avanzada, incorpora una banda elástica para trabajar la estabilidad de las rodillas y fortalecer la musculatura.

y de una silla, que replica una acción cotidiana. En una variante más avanzada, incorpora una para trabajar la estabilidad de las rodillas y fortalecer la musculatura. También incluye prácticas de equilibrio, como mantener un pie delante del otro sin apoyo, algo fundamental para prevenir caídas. A esto se suma la caminata hacia atrás, que obliga a prestar mayor atención a cada paso y mejora la coordinación general.

como mantener un sin apoyo, algo fundamental para prevenir caídas. A esto se suma la que obliga a prestar mayor atención a cada paso y mejora la coordinación general. Otro movimiento más complejo es el descenso controlado al suelo, donde entrena cómo distribuir el peso del cuerpo de forma segura. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lauren Ohayon | Pelvic Floor Education (@thelaurenohayon)