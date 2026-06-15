15 de junio de 2026 - 17:15

Selección Argentina: Scaloni mantiene las dudas en el 11 titular, pero aseguró la presencia del Dibu Martínez

El entrenador de la Selección Argentina rompe el silencio antes del duelo de este martes, que marcará el debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni confirmó la presencia de Dibu Martínez en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni confirmó la presencia de Dibu Martínez en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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A horas del esperado debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, la adrenalina y la ansiedad habituales se sienten en la concentración albiceleste. Sin embargo, para Lionel Scaloni este estreno es conocido pero diferente: por primera vez le toca afrontar una cita mundialista con el título de campeón del mundo sobre sus hombros tras la gloria en Qatar.

En la conferencia de prensa previa al choque de este martes frente a Argelia, el director técnico santafesino analizó el presente del plantel, la situación de los futbolistas que arrastraban molestias y dejó un mensaje de tranquilidad.

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Lionel Scaloni habl&oacute; en conferencia de prensa en la previa del debut de la Selecci&oacute;n Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia.&nbsp;

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia.

Scaloni y la formación de Argentina: ¿Ataja el Dibu Martínez?

Al ser consultado sobre el once titular que saltará a la cancha en el estreno mundialista, el entrenador prefirió mantener el misterio, aunque dio certezas sobre una pieza fundamental del equipo: el arquero.

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Las variantes tácticas y el uso de la línea de 3

Respecto a las pruebas tácticas realizadas en los entrenamientos previos, Scaloni aclaró que el esquema no altera la identidad del grupo: "Siempre probamos variantes. Son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido. La línea de tres la hemos probado... La esencia del equipo será la misma, no cambiará, pero es verdad que manejamos todas esas opciones".

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El estado de Messi, Julián Álvarez y Tagliafico para el debut

Una de las mayores preocupaciones del cuerpo técnico en los días previos estuvo ligada a los futbolistas que llegaron con lo justo desde lo físico. Afortunadamente, el panorama es alentador:

  • Lionel Messi: "Todo el mundo quiere verlo dentro de una cancha. De mi parte siempre será así. No veo nada negativo en que esté adentro. Siempre fue fundamental y ahora aún más".

  • Julián Álvarez: "Tuvo un problema en el tobillo y lo estuvimos cuidando. Dio frutos su recuperación y para mañana está disponible".

  • Nicolás Tagliafico: El defensor sigue bajo la lupa del cuerpo técnico: "Veremos si hoy hace la parte con el grupo, pero están bien todos, los lesionados ya no están".

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La lección de Qatar 2022 y la salud mental del grupo

Recordando el tropiezo inicial en el último Mundial frente a Arabia Saudita, Scaloni relativizó el peso del primer resultado y destacó la madurez mental de sus dirigidos:

"Tenemos la experiencia del otro mundial y no es fundamental el primer partido: es importante pero no todo se acaba ahí. Esta selección llegó a esta situación en los últimos años porque descomprimimos la presión y la mochila. Esos fueron los pilares que nos permitieron salir a jugar tranquilos. Es un deporte más allá de que sea una Copa del Mundo, hay cosas mucho más importantes", reflexionó.

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El emotivo reencuentro de Scaloni con Martín Palermo

La conferencia de prensa también dejó lugar para un momento especial cuando el entrenador divisó a Martín Palermo entre los periodistas presentes: "¡Qué alegría verte, Martín! Hemos vivido muchas cosas juntas. Él se comportó muy bien conmigo, viví muchas cosas lindas en Estudiantes después de haber estado meses sin jugar y el club me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol", concluyó con visible emoción.

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