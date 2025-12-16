16 de diciembre de 2025 - 19:01

Se confirmó el equipo arbitral para el Trofeo de Campeones, con un mendocino incluido

La AFA determinó el árbitro que impartirá justicia entre Estudiantes de La Plata y Platense, el próximo sábado.

Rey Hilfer será el árbitro del Trofeo de Campeones

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- se prepara para el duelo que determinará que equipo es el mejor del año en la Liga Profesional. Platense, campeón del Torneo Apertura, se medirá con Estudiantes de La Plata, ganador del Clausura, en el Trofeo de Campeones. El encuentro ya tiene árbitro designado.

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). 

Para el pueblo Marrón, la elección de Rey Hilfer trae buenos recuerdos, ya que fue el árbitro que impartió justicia en el encuentro de semifinales del Apertura, cuando Platense superó a San Lorenzo por 1 a 0 y arribó a la gran final donde posteriormente se consagró campeón por primera vez.

El colegiado estará acompañado por el mendocino Cristian Navarro como línea número 1, Pablo González asistente 2, Luis Lobo Medina de cuarto árbitro, y Adrián Delbarba. En el VAR se encontrará Pablo Dóvalo, asistido por Lucas Germanotta.

El equipo arbitral para la final:

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Asistente 1: Cristian Navarro
  • Asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Adrián Delbarba
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Lucas Germanotta

Cuándo se juega el Trofeo de Campeones:

Este lunes se definió día y horario para el compromiso entre el Calamar y el Pincha: será el sábado 20 de diciembre a las 18 horas en el estadio San Nicolás de los Arroyos con la presencia de ambos públicos. El duelo será televisado para todo el país por ESPN Premium y TNT Sports.

