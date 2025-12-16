Se confirmó el equipo arbitral para el Trofeo de Campeones, con un mendocino incluido

La AFA determinó el árbitro que impartirá justicia entre Estudiantes de La Plata y Platense, el próximo sábado.

La Asociación del Fútbol Argentino -AFA- se prepara para el duelo que determinará que equipo es el mejor del año en la Liga Profesional. Platense, campeón del Torneo Apertura, se medirá con Estudiantes de La Plata, ganador del Clausura, en el Trofeo de Campeones. El encuentro ya tiene árbitro designado.

Se trata de Leandro Rey Hilfer, que tendrá a su cargo el choque entre el Calamar y el Pincha el próximo fin de semana. Cabe destacar que el juez ya estuvo en la edición 2024 de esta competencia, cuando el elenco de La Plata superó 3 a 0 a Vélez Sarsfield en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Embed ‼️ AL LÍMITE: la falta de Fabricio Pérez a Ander Herrera en el penal sobre la hora que le dio la victoria a Boca ante Estudiantes ️



⚖️ Rey Hilfer sancionó penal en cancha y desde el VAR confirmaron su decisión pic.twitter.com/THXIcVhDj7 — Diario Olé (@DiarioOle) November 2, 2025 Para el pueblo Marrón, la elección de Rey Hilfer trae buenos recuerdos, ya que fue el árbitro que impartió justicia en el encuentro de semifinales del Apertura, cuando Platense superó a San Lorenzo por 1 a 0 y arribó a la gran final donde posteriormente se consagró campeón por primera vez.

En contrapartida, dirigió al cuadro de Eduardo Domínguez en el polémico y recordado encuentro ante Boca Juniors de este campeonato, donde cobró tres penales y expulsó a un futbolista local.

El colegiado estará acompañado por el mendocino Cristian Navarro como línea número 1, Pablo González asistente 2, Luis Lobo Medina de cuarto árbitro, y Adrián Delbarba. En el VAR se encontrará Pablo Dóvalo, asistido por Lucas Germanotta.