El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, sigue firme en medio de la crisis: "No voy a renunciar"

Lejos de dar el brazo a torcer, Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a la presidencia de San Lorenzo y confirmó que seguirá al frente del club en medio de una jornada clave para la vida política de la institución.

La reunión de Comisión Directiva, convocada para este martes a las 11 horas en el palco del estadio Pedro Bidegain , no pudo desarrollarse en su totalidad debido a que varios dirigentes debieron presentarse ante el Ministerio Público Fiscal. Por ese motivo, el cónclave pasó a un cuarto intermedio.

Uno de los dirigentes que asistió a la citación judicial fue el propio Moretti, quien hizo pública su postura: “No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos”, expresó el presidente azulgrana, quien además confirmó su presencia para la segunda parte de la reunión de Comisión Directiva.

En la misma línea, agregó: “Hay que ser muy cautos y estar tranquilos. Acordar con ciertos sectores de la oposición, también con el oficialismo . Entender que la situación es delicada”.

“NO VOY A RENUNCIAR. La acefalia NO ES VIABLE. Hay que ser cautos ya NEGOCIAR con la OPOSICIÓN y OFICIALISMO. Agradecerle a Tapia y Toviggino. Hay que salir hoy con un acta para que el club SIGA SU CURSO NATURAL y reencausar cosas frenadas" Moretti pic.twitter.com/DuXQ5aiYIj

Moretti también destacó el respaldo recibido por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “ Agradecemos como siempre el apoyo de AFA, de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino . Es importante que tengamos la madurez política para entender la situación y hoy salir con un arca de comisión directiva para que San Lorenzo siga su curso natural y empezar a reencausar un montón de cuestiones que quedaron frenadas”, sostuvo.

Por último, el presidente aseguró que tomarse licencia no es una alternativa y que su intención es continuar con el mandato con él a la cabeza. Las próximas horas serán determinantes para definir cómo quedará conformada la cúpula política y quiénes estarán a cargo de las decisiones cotidianas del club.

Hincha de San Lorenzo denunció ser atropellado por la camioneta en la que iba Moretti:

image

Un simpatizante de San Lorenzo denunció que fue embestido por la camioneta que trasladaba al presidente Marcelo Moretti durante la reunión de Comisión Directiva que se desarrolló este martes en el club. El joven aseguró que el presidente viajaba como acompañante en el vehículo y que el hecho ocurrió en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain.

Según la denuncia, el episodio se produjo tras el cónclave que pasó a cuarto intermedio al mediodía. La camioneta, conducida por un tercero, se retiraba del Nuevo Gasómetro cuando embistió a un hincha que circulaba en bicicleta. El damnificado, identificado como Lucas, sostuvo que reconoció el vehículo del mandatario y decidió seguirlo.

En diálogo con TyC Sports, el joven relató cómo se originó la situación: “Seguí la camioneta 200 metros aproximadamente y cuando llego me paro en la puerta del acompañante. Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, afirmó.

Tras el incidente, fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Según indicó, le tomaron los datos y su rodado fue secuestrado, mientras que luego recibió atención médica por un golpe en el pie.