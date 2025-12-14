San Lorenzo no tiene paz: Moretti llamó a una reunión de Comisión Directiva con la justicia presionando

En las últimas horas, se conoció que el directivo no baja la guardia, y tomó una determinación para esta semana: convocó a una reunión de Comisión Directiva para este martes a las 11 horas, en un encuentro que se realizará en un lugar que será confirmado 24 horas antes por cuestiones de seguridad.
La citación incluye a todos los dirigentes que habían presentado su renuncia durante el intento de acefalía (buscada para poder llamar a elecciones y formar una nueva Comisión), luego de que ese proceso fuera anulado. De este modo, deberán asistir al cónclave pese a haber dado un paso al costado en aquel momento.
San Lorenzo se quedó sin poder firmar ni aprobar pagos y renovaciones:
Por estos momentos, el Ciclón quedó sin capacidad operativa por la licencia de su protesorera, Carina Farías, y la ausencia de un secretario, después de la renuncia de Leandro Goroyesky, lo que dejó al presidente Marcelo Moretti sin firmas habilitadas y sin posibilidad de emitir pagos o avanzar con trámites administrativos clave.
Lla situación dejó al club en un bloqueo institucional, mientras se espera la realización de la reunión de Comisión Directiva que debe plantear los pasos a seguir en el futuro. MIentras tanto, el presidente fue citado por el Ministerio Público Fiscal por desobediencia en la causa que lo investiga junto a otros ocho dirigentes de la institucón.
La cita es “a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se le imputan y las pruebas obtenidas en su contra”, al no haber realizado una reunión de comisión directiva, que la Justicia había solicitado el 9 de octubre de este año.