San Lorenzo no tiene paz: Moretti llamó a una reunión de Comisión Directiva con la justicia presionando

El dirigente, envuelto en escándalos y con el repudio de los hinchas, intenta continuar al frente de la institución que participa en la Liga Profesional.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

En las últimas horas, se conoció que el directivo no baja la guardia, y tomó una determinación para esta semana: convocó a una reunión de Comisión Directiva para este martes a las 11 horas, en un encuentro que se realizará en un lugar que será confirmado 24 horas antes por cuestiones de seguridad.

La citación incluye a todos los dirigentes que habían presentado su renuncia durante el intento de acefalía (buscada para poder llamar a elecciones y formar una nueva Comisión), luego de que ese proceso fuera anulado. De este modo, deberán asistir al cónclave pese a haber dado un paso al costado en aquel momento.

San Lorenzo se quedó sin poder firmar ni aprobar pagos y renovaciones:

San Lorenzo, homenaje al Papa.jfif
San Lorenzo sigue con problemas dirigenciales

San Lorenzo sigue con problemas dirigenciales

Por estos momentos, el Ciclón quedó sin capacidad operativa por la licencia de su protesorera, Carina Farías, y la ausencia de un secretario, después de la renuncia de Leandro Goroyesky, lo que dejó al presidente Marcelo Moretti sin firmas habilitadas y sin posibilidad de emitir pagos o avanzar con trámites administrativos clave.

Lla situación dejó al club en un bloqueo institucional, mientras se espera la realización de la reunión de Comisión Directiva que debe plantear los pasos a seguir en el futuro. MIentras tanto, el presidente fue citado por el Ministerio Público Fiscal por desobediencia en la causa que lo investiga junto a otros ocho dirigentes de la institucón.

La cita es “a fin de ponerlos en conocimiento de los hechos que se le imputan y las pruebas obtenidas en su contra”, al no haber realizado una reunión de comisión directiva, que la Justicia había solicitado el 9 de octubre de este año.

