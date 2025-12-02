Qué dijo Evangelina Anderson sobre el polémico video viral con Ian Lucas en un boliche

En los últimos días la atención se centró en un video de Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas de una salida nocturna en la que se los vio muy cerca, lo que alimentó especulaciones sobre un romance entre la modelo y su compañero de MasterChef Celebrity.
Los dos estuvieron en el mismo boliche y alguien que se encontraba en el lugar capturó una escena que muchos interpretaron como un beso. La grabación comenzó a circular con fuerza en redes sociales y abrió el debate sobre si la relación entre ellos trascendió el set de grabación del reality culinario.
Evangelina Anderson desmiente estar en pareja con Ian Lucas
En diálogo con Desayuno Americano, Anderson respondió de manera directa y buscó ponerle fin a las conjeturas. “Se nota que no fue un beso, pero primero que es mentira, y segundo, que mirá si yo voy a estar a los besos, pero absolutamente con nadie en un boliche”, expresó.
Con esa frase dejó en claro que la imagen no representaba lo que algunos creían y que no existió ninguna situación romántica. La modelo explicó que la cercanía con Lucas respondió a una cuestión práctica. “En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también”, sostuvo.
Según detalló, la música fuerte y su dificultad para proyectar la voz la obligaron a acercarse para poder comunicarse con él, lo que habría dado lugar a una interpretación equivocada de la escena.
Embed - EVANGELINA ANDERSON sobre el supuesto romance con IAN LUCAS: "Estoy sola"
Evangelina Anderson opinó sobre la posibilidad de salir con alguien menor que ella
Otro punto que se instaló en la conversación pública fue la diferencia de edad entre ambos. Anderson tiene 42 años, mientras que Lucas tiene 26. Lejos de mostrarse incómoda, la modelo respondió con naturalidad a ese comentario.
“Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad. Si conociera a alguien, no habría problema, pero sinceramente estoy sola”, afirmó. Con esa aclaración, Evangelina buscó despejar las versiones sobre una relación sentimental y sostuvo que atraviesa un momento personal sin pareja.