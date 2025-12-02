Qué dijo Evangelina Anderson sobre el polémico video viral con Ian Lucas en un boliche

La modelo y exvedette habló de la relación con su compañero de MasterChef Celebrity y enfrentó los rumores de romance tras el supuesto beso en el boliche.

En los últimos días la atención se centró en un video de Evangelina Anderson y el youtuber Ian Lucas de una salida nocturna en la que se los vio muy cerca, lo que alimentó especulaciones sobre un romance entre la modelo y su compañero de MasterChef Celebrity.

Los dos estuvieron en el mismo boliche y alguien que se encontraba en el lugar capturó una escena que muchos interpretaron como un beso. La grabación comenzó a circular con fuerza en redes sociales y abrió el debate sobre si la relación entre ellos trascendió el set de grabación del reality culinario.

Evangelina Anderson desmiente estar en pareja con Ian Lucas En diálogo con Desayuno Americano, Anderson respondió de manera directa y buscó ponerle fin a las conjeturas. “Se nota que no fue un beso, pero primero que es mentira, y segundo, que mirá si yo voy a estar a los besos, pero absolutamente con nadie en un boliche”, expresó.

Embed evangelina anderson comiéndose a IAN LUCAS jaksja que es esta moda entre las famosas de agarrarse pibitos

pic.twitter.com/NQzOBxJIOK — juandi (@poxelse) November 28, 2025 Con esa frase dejó en claro que la imagen no representaba lo que algunos creían y que no existió ninguna situación romántica. La modelo explicó que la cercanía con Lucas respondió a una cuestión práctica. “En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también”, sostuvo.

Según detalló, la música fuerte y su dificultad para proyectar la voz la obligaron a acercarse para poder comunicarse con él, lo que habría dado lugar a una interpretación equivocada de la escena.