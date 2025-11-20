Graciela Alfano habló sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Abusó de mí"

La modelo y ex vedette detalló cómo fue que fue abusada por un vecino durante su niñez. Su testimonio generó un impacto enorme en sus seguidores.

Graciela Alfano sorprendió a todos sus seguidores al hablar de uno de los momentos más oscuros que vivió: el abuso por parte de un vecino cuando era niña. La modelo y ex vedette dio detalles de cómo esa experiencia marcó su vida y cómo podría haber repercutido de manera irreversible.

La grave revelación de Graciela Alfano Alfano relató que el agresor era un vecino al que su madre había otorgado confianza absoluta, al punto de dejarlo pasar a buscarla por el jardín. La actriz recordó que, en ese entorno, no entendía la gravedad de lo que vivía. Esa distorsión infantil —propia de alguien que no percibe el peligro cuando no aparece la violencia explícita— dio lugar a años de terapia. En 2019 ya había contado en la mesa de Mirtha Legrand que acumulaba cuatro décadas de tratamiento para procesar olores, sensaciones y recuerdos que prefería no detallar. También expresó que, cuando finalmente habló con su padre, la familia decidió mudarse a un hotel para cortar todo vínculo con el abusador.

La entrevista avanzó hacia uno de los pensamientos que más la estremecieron. Alfano admitió que llegó a imaginar la posibilidad de ejecutar una venganza. “Abusó de mí durante 3 años de mi vida entre los 4 y los 7 años. Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre”. Luego profundizó: “Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por resuenvivo (@resuenvivo) Reconoció que nunca dio ese paso porque entendió que su vida se quebraría de forma definitiva. “Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa. Mi vida hubiera sido otra historia”, sostuvo. Añadió que no sabe si el hombre murió ni qué fue de él después de su mudanza, pero afirmó que ese monstruo interior existe y que asumirlo fue parte de su proceso. “Lo peor que me puede hacer este hombre no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”.