20 de noviembre de 2025 - 22:46

Graciela Alfano habló sobre uno de los momentos más duros de su vida: "Abusó de mí"

La modelo y ex vedette detalló cómo fue que fue abusada por un vecino durante su niñez. Su testimonio generó un impacto enorme en sus seguidores.

La grave revelación de Graciela Alfano

Alfano relató que el agresor era un vecino al que su madre había otorgado confianza absoluta, al punto de dejarlo pasar a buscarla por el jardín. La actriz recordó que, en ese entorno, no entendía la gravedad de lo que vivía. Esa distorsión infantil —propia de alguien que no percibe el peligro cuando no aparece la violencia explícita— dio lugar a años de terapia. En 2019 ya había contado en la mesa de Mirtha Legrand que acumulaba cuatro décadas de tratamiento para procesar olores, sensaciones y recuerdos que prefería no detallar. También expresó que, cuando finalmente habló con su padre, la familia decidió mudarse a un hotel para cortar todo vínculo con el abusador.

La entrevista avanzó hacia uno de los pensamientos que más la estremecieron. Alfano admitió que llegó a imaginar la posibilidad de ejecutar una venganza. “Abusó de mí durante 3 años de mi vida entre los 4 y los 7 años. Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre”. Luego profundizó: “Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”.

Reconoció que nunca dio ese paso porque entendió que su vida se quebraría de forma definitiva. “Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa. Mi vida hubiera sido otra historia”, sostuvo. Añadió que no sabe si el hombre murió ni qué fue de él después de su mudanza, pero afirmó que ese monstruo interior existe y que asumirlo fue parte de su proceso. “Lo peor que me puede hacer este hombre no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”.

Su reflexión y recuperación sobre el trauma

En su reflexión más honda, explicó que el mayor desafío fue aceptar que había quedado atrapada psicológicamente en aquella habitación. La recuperación implicó “abrir la puerta” para liberar a esa niña interna y permitir que pudiera crecer hasta convertirse en quien es ahora.

Graciela Alfano

La exmodelo también habló de la vergüenza persistente, del peso emocional que cargó durante años, de la sensación de estar rota pese a haber accedido a múltiples terapias y del esfuerzo por comunicar su experiencia sin quebrarse. “Muchos se preguntan: ‘¿Después de tanto tiempo se emociona?’. En el caso mío pasó hace millones de años, pero el daño es tan grande que uno se emociona”, afirmó mientras intentaba mantener una estructura discursiva firme.

Habló de terapia, grupos de apoyo y redes de contención como caminos posibles. Y deseó que quienes cargan heridas de esa magnitud encuentren una salida que no dependa de terceros, sino de un proceso que permita reconstruirse.

