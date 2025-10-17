El enojo de Nico Vázquez tras el rumor de que va a ser papá con Dai Fernández

El actor y protagonista de Rocky compartió un comunicado en sus redes luego de que portales deslizaron que va a ser padre con su nueva pareja.

Nicolás Vázquez salió al cruce de los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre una supuesta paternidad junto a Dai Fernández. El actor desmintió de manera contundente la versión y expresó su enojo ante lo que calificó como una noticia falsa.

El protagonista de Rocky, quien en los últimos meses se mantuvo en el centro de la atención mediática por su reciente separación de Gimena Accardi con quien compartió casi veinte años de relación, volvió a apostar al amor y enfrentó un rumor que decidió salir a desmentir.

El descargo en redes de Nicolás Vázquez Durante la madrugada, Vázquez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que negó rotundamente la información. “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA”, escribió el actor.

El rumor, que se viralizó en distintas plataformas, sugería que Vázquez esperaba un hijo junto a Dai Fernández, versión que el propio actor desmintió sin dejar lugar a dudas. En su publicación, además, expresó su malestar por la manera en que ciertos medios y cuentas en redes sociales difunden información sin chequear.

Descargo de Nico Vázquez “Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, escribió el actor, quien remarcó la gravedad de ese tipo de publicaciones.