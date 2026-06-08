Millonaria condena contra el Arzobispado de Mendoza y dos monjes por los abusos en el Cristo Orante

La Justicia civil condenó al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes del monasterio Cristo Orante (Tupungato) a pagar una indemnización millonaria por daños y perjuicios derivados de abusos sexuales, manipulación y vulneración de derechos denunciados por un exaspirante a monje.

A un "clic" de la ciencia: cómo es la app que conecta a las pymes mendocinas con investigadores locales

Un hombre solo en las vías con una urna: la emotiva historia de un fanático en la despedida al Indio Solari

La demanda fue impulsada por Nicolás Bustos, quien sostuvo que sufrió distintos episodios de abuso entre 2009 y 2015, período en el que residió en el monasterio ubicado en Mendoza. Según su relato, los hechos comenzaron cuando tenía 17 años.

Los condenados en el fuero civil son Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo , además de la responsabilidad atribuida al Arzobispado .

La resolución judicial establece una reparación económica por los daños ocasionados a la víctima, en una causa que analizó las consecuencias psicológicas y personales derivadas de los hechos denunciados.

Gran operativo en el Monasterio del Cristo Orante de Tupungato tras denuncia de abuso Monasterio del Cristo Orante, en Tupungato: el lugar de los abusos denunciados por un exaspirante a monje Archivo

En marzo pasado fue anulado el sobreseimiento que beneficiaba a los acusados, por lo que la investigación judicial aún sigue abierta y deberá avanzar sobre las responsabilidades penales de los imputados.

La víctima había denunciado en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza que los reiterados abusos tuvieron lugar en el monasterio ubicado en Gualtallary, entre 2009 y 2015, cuando ingresó al lugar con apenas 17 años y atraído por la vida religiosa y el deseo de convertirse en monje.

En su testimonio, Bustos describió en reiteradas ocasiones que, en un contexto de manipulación espiritual y psicológica por parte de los dos religiosos que vivían con él en el monasterio, Moreno y Portillo abusaron sistemáticamente de él en reiteradas ocasiones.

Incluso, el joven llegó a confesar que, debido a la autoridad religiosa de los sacerdotes y a su propia fe, llegó a pensar que lo que estaba viviendo era algo que “Dios permitía”, lo que le generó una fuerte confusión y culpa.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue firmado en marzo pasado por los ministros Mario Adaro (quien redactó el voto principal) y José Valerio (quien adhirió al voto de Adaro). En tanto, el tercer juez de la Corte, Omar Palermo, no suscribió por encontrarse en uso de licencia.