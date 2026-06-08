8 de junio de 2026 - 09:17

Millonaria condena contra el Arzobispado de Mendoza y dos monjes por los abusos en el Cristo Orante

Los condenados en el fuero civil son Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo. Respecto a la causa penal, en marzo fue anulado el sobreseimiento de ambos religiosos.

Los monjes acusados de abusar a un joven en el monasterio Cristo Orante

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Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

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La demanda fue impulsada por Nicolás Bustos, quien sostuvo que sufrió distintos episodios de abuso entre 2009 y 2015, período en el que residió en el monasterio ubicado en Mendoza. Según su relato, los hechos comenzaron cuando tenía 17 años.

Los condenados en el fuero civil son Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo, además de la responsabilidad atribuida al Arzobispado.

La resolución judicial establece una reparación económica por los daños ocasionados a la víctima, en una causa que analizó las consecuencias psicológicas y personales derivadas de los hechos denunciados.

Mientras tanto, la causa penal continúa en trámite.

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En marzo pasado fue anulado el sobreseimiento que beneficiaba a los acusados, por lo que la investigación judicial aún sigue abierta y deberá avanzar sobre las responsabilidades penales de los imputados.

La víctima había denunciado en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza que los reiterados abusos tuvieron lugar en el monasterio ubicado en Gualtallary, entre 2009 y 2015, cuando ingresó al lugar con apenas 17 años y atraído por la vida religiosa y el deseo de convertirse en monje.

En su testimonio, Bustos describió en reiteradas ocasiones que, en un contexto de manipulación espiritual y psicológica por parte de los dos religiosos que vivían con él en el monasterio, Moreno y Portillo abusaron sistemáticamente de él en reiteradas ocasiones.

Incluso, el joven llegó a confesar que, debido a la autoridad religiosa de los sacerdotes y a su propia fe, llegó a pensar que lo que estaba viviendo era algo que “Dios permitía”, lo que le generó una fuerte confusión y culpa.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue firmado en marzo pasado por los ministros Mario Adaro (quien redactó el voto principal) y José Valerio (quien adhirió al voto de Adaro). En tanto, el tercer juez de la Corte, Omar Palermo, no suscribió por encontrarse en uso de licencia.

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