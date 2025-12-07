7 de diciembre de 2025 - 21:24

Ciudad: robó en un minimarket, escapó con el botín y fue capturado por Preventores

El hecho ocurrió en la siesta de este domingo, en calle Las Heras al 600. Preventores interceptaron al ladrón y lo redujeron.

Robó un minimarket y fue capturado por Preventores y Policía en Ciudad.

Robó un minimarket y fue capturado por Preventores y Policía en Ciudad.

Foto:

Prensa Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un operativo que contó con la coordinación entre el área de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Seguridad provincial, personal de Preventores y efectivos policiales detuvieron este domingo a un hombre acusado de robar un comercio ubicado en calle Las Heras al 600.

Leé además

Seguridad y el municipio de Ciudad ultiman un informe con registros de vandalismo en el Centro. Ulpiano Suarez anticipó que aplicarán el Código de Convivencia a los responsables.

Ciudad será querellante por los daños ocurridos durante la marcha antiminera

Por Jorge Yori
Así fue el robo. Captura de video. 

Pena de 12 años para un ladrón que robó un auto y atropelló a la dueña: el video que lo condenó

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió por la tarde, cuando el local alertó sobre un robo y se activó de inmediato el patrullaje preventivo en la zona. Gracias a la descripción aportada, los agentes lograron identificar al sospechoso mientras escapaba hacia calle Perú y luego lo vieron correr por el sector del ferrocarril en dirección norte, llevando el botín en sus manos.

Robó un minimarket y fue capturado por Preventores y Policía en Ciudad
El botín del ladrón detenido.

El botín del ladrón detenido.

Tras solicitar apoyo, los preventores interceptaron y redujeron al individuo en las inmediaciones del predio ferroviario. Posteriormente, fue entregado a la autoridad policial.

Durante el procedimiento se secuestraron los elementos sustraídos: dinero en efectivo y diversas mercaderías, entre ellas cigarrillos, vodka, gaseosas, galletas y un monto total de $98.000.

El detenido quedó a disposición del ayudante fiscal de Capital en turno, mientras que la víctima se dirigió a radicar la denuncia acompañada por el propietario del comercio. Paralelamente, el área de Delitos Tecnológicos inició la revisión de las cámaras del local para reforzar la investigación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Le dispararon en la cabeza a un joven de 19 años cuando andaba en moto por Ciudad y está grave

Le dispararon en la cabeza a un joven de 19 años y pelea por su vida: investigan "ajuste de cuentas" por un ataque de enero

Por Redacción Policiales
Mercedes Rus anunció acciones judiciales y reclamó “respeto por el espacio común”. En paralelo, avanza en comisiones del Senado el tratamiento de los proyectos mineros.

El Gobierno denunciará a los antimineros que vandalizaron la Ciudad durante la marcha

Por Redacción Política
 El intendente Suarez dio luz verde a la normativa que establece criterios operativos, jerarquías, capacitaciones y coordinación con organismos provinciales para la prevención y asistencia ciudadana.

Cómo es el Programa Municipal de Seguridad que lanzó Ciudad: así funcionará

Por Redacción Política
Incendio en una vivienda abandonada en Guaymallén.

Un incendio en Guaymallén alarmó a vecinos y transeúntes

Por Redacción Policiales