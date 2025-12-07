Ciudad: robó en un minimarket, escapó con el botín y fue capturado por Preventores

El hecho ocurrió en la siesta de este domingo, en calle Las Heras al 600. Preventores interceptaron al ladrón y lo redujeron.

En un operativo que contó con la coordinación entre el área de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mendoza y el Ministerio de Seguridad provincial, personal de Preventores y efectivos policiales detuvieron este domingo a un hombre acusado de robar un comercio ubicado en calle Las Heras al 600.

El hecho ocurrió por la tarde, cuando el local alertó sobre un robo y se activó de inmediato el patrullaje preventivo en la zona. Gracias a la descripción aportada, los agentes lograron identificar al sospechoso mientras escapaba hacia calle Perú y luego lo vieron correr por el sector del ferrocarril en dirección norte, llevando el botín en sus manos.

Tras solicitar apoyo, los preventores interceptaron y redujeron al individuo en las inmediaciones del predio ferroviario. Posteriormente, fue entregado a la autoridad policial.

Durante el procedimiento se secuestraron los elementos sustraídos: dinero en efectivo y diversas mercaderías, entre ellas cigarrillos, vodka, gaseosas, galletas y un monto total de $98.000.

El detenido quedó a disposición del ayudante fiscal de Capital en turno, mientras que la víctima se dirigió a radicar la denuncia acompañada por el propietario del comercio. Paralelamente, el área de Delitos Tecnológicos inició la revisión de las cámaras del local para reforzar la investigación.